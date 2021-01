Locuitorii unei străzi din Aiud, fără apă potabilă din cauza unor lucrări la conducta de distribuție

Furnizarea apei potabile este întreruptă pe strada Unirii din Aiud, marți dimineața, din cauza unor lucrări la conducta de distribuție.

Situația a fost anunțată de Primăria Municipiului Aiud, pe pagina de Facebook:

”În această dimineață, SC Apa CTTA ne-a comunicat faptul că, în vederea efectuării lucrărilor la conducta nouă de distribuție de pe strada Unirii, va întrerupe furnizarea apei potabile între orele 09:00 – 14:00 la următoarele blocuri de pe această stradă: 51 – A, 53 – F, G, H, I, J, K, L, M, 49 – B, 33 – A, B, C, D, E, 37 – A, B, C, D, 39 – A, 14 – B, C, D, E, F și la Școala Gimnazială Axente Sever.

SC Apa CTTA SA își cere scuze pentru disconfortul creat.”