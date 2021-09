LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 398 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 septembrie.

Sunt vacante 398 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

RER VEST S.A. – administrator baze de date – 1 – 0259433044

RER VEST S.A. – agent contractari si achizitii (broker marfuri) – 20 – 0259433044

EUROPA GUARD SRL – agent de securitate – 10 – 0770277521

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL – agent transporturi – 2 – 0747763288

IPEC SA – ambalator manual – 30 – 0258814491

BIO TERAPIA PLUS SRL – asistent medical de pediatrie – 2 – 0723278582

RER VEST S.A. – conducator autospeciala – 10 – 0259433044

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – confectioner cablaje auto – 10 – 0746285284

IPEC SA – contabil – 2 – 0258814491

RER VEST S.A. – controlor calitate – 4 – 0259433044

LACTALIS ROMANIA S.A. – controlor financiar – 1 – 0372609386

SC RUJA BRANDS SRL – cusator piese din piele si înlocuitori – 7 – 0755243196

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer pagini web (studii medii) – 1 – 0761572251

PRIMEX INVEST SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0258811470

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – electrician de întretinere si reparatii – 3 – 0735545122

IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 3 – 0258814491

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

ALBALACT SA – electromecanic – 1 – 0372609132

RER VEST S.A. – impiegat auto – 2 – 0259433044

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer automatist – 1 – 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer electroenergetica – 1 – 0735545122

ALBALACT SA – inginer mecanic – 1 – 0372609132

IPEC SA – inginer mecanic – 3 – 0258814491

TOTAL BUSINESS LAND SRL – inginer topograf – 5 – 0747561146

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 40 – 0731489087

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

ALBALACT SA – lacatus mecanic – 1 – 0372609132

PENSIUNEA FLOARE DE COLŢ SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0770913135

DENIZ-TEH SRL – lucrator comercial – 1 – 0730648925

TRUCKISTA S.R.L. – lucrator comercial – 2 – 0732058295

SIMIONESCU IULIANA DANIELA MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – lucrator comercial – 1 – 0742920237

RER VEST S.A. – lucrator operativ pentru autocompactoare – 20 – 0259433044

PENSIUNEA FLOARE DE COLŢ SRL – lucrator pensiune turistica – 2 – 0770913135

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing – 1 – 0755094265

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

RER VEST S.A. – mecanic auto – 5 – 0259433044

IPEC SA – mecanic utilaj – 3 – 0258814491

ALBALACT SA – mercantizor – 1 – 0372609132

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0735545122

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 30 – 0746285284

SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0742197675

RER VEST S.A. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0259433044

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 3 – 0372133700

SC APULUM SA – rectificator universal – 2 – 0731489087

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – reprezentant tehnic – 1 – 0735545122

RER VEST S.A. – sef sectie – 1 – 0259433044

OANEA INTER SPEED SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0258811470

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist in achizitii – 1 – 0372133700

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – specialist in achizitii – 1 – 0735545122

WIZARD WEB DESIGN SRL – specialist marketing – 1 – 0761572251

ALBALACT SA – stivuitorist – 1 – 0372609132

SC APULUM SA – strungar universal – 1 – 0731489087

ALBALACT SA – strungar universal – 1 – 0372609132

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL – vânzator ambulant de produse nealimentare – 1 – 0258811470

PRIMEX INVEST SRL – zugrav – 2 – 0258811470

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0751364466

S.C. BINAL MOB S.R.L. – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0771294102

S.C. BINAL MOB S.R.L. – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0771294102

S.C. BINAL MOB S.R.L. – manipulant marfuri – 2 – 0771294102

EXIGUL S.R.L. – menajera – 2 – 0771294102

Locuri de muncă / angajări BLAJ: AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SNGN ROMGAZ SA – operator extractie gaze – 1 – 0725225884

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

POMPONIO S.R.L. – constructor-montator de structuri metalice – 1 – 0258814001

POMPONIO S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0258814001

POMPONIO S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0258814001

POMPONIO S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0258814001

SOF PRODUCTION STANIJA SRL – montor articole din piele – 10 – 0784412151

POMPONIO S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0258814001

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ELITE REGAL SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0746150075

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – frezor universal – 7 – 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – lacatus mecanic – 2 – 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – presator metale la rece – 5 – 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – rectificator universal – 1 – 0725225881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – strungar universal – 5 – 0725225881

Locuri de muncă / angajări Sebeș: AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

DADI TEAM SRL – asistent manager – 1 – 0760660593

SC COMA CONSTRUCT SRL – asistent manager – 1 – 0760660593

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – 0759011561

DENIZ-TEH SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0258735292

MAX PLUS SRL – dispecer – 1 – 0745514687

DENIZ-TEH SRL – facturist – 1 – 0745930848

PATISERIA ANTIKA SRL – femeie de serviciu – 2 – 0746641503

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0722100970

SNGN ROMGAZ SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0725225884

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – macaragiu – 1 – 0722100970

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0759011561

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – masinist la linii automate aschietoare – 5 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 30 – 0722100970

DENIZ-TEH SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0745930848

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 10 – 0749775281

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – sef birou industrie extractiva – 1 – 0258806442

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – sef serviciu industrie extractiva – 1 – 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – sortator produse – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – stivuitorist – 6 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – strungar universal – 1 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – sudor – 2 – 0722100970

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – tehnician analist calitate – 1 – 0258733923