Locuri de muncă în Alba: 439 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 10 februarie 2026.

Sunt vacante 439 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055

ALBATROS GOLD SRL - ambalator manual - 1 - 0728014600

ALBATROS GOLD SRL - ambalator manual - 1 - 0728014600

ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148

ASOCIATIA PAKIV ROMANIA - asistent manager - 1 - 0258811170

ASOCIATIA PAKIV ROMANIA - consultant în management - 1 - 0258811170

BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 - 0723278582

BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 4 - 0723278582

BOGDAN AUTOMOBILE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - office@b - automobile.ro

BOGDAN AUTOMOBILE SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 8 - office@b - automobile.ro

CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240

CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240

COGNITION PUBLISHING SRL - redactor - 1 - 0740159999

COGNITION PUBLISHING SRL - specialist marketing - 1 - 0740159999

DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician pentru utilizarea energiei electrice - 2 - 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - inginer electroenergetica - 1 - 0264205069

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642

FLORIDA DESIGN SRL - reprezentant comercial - 1 - 0730823333

GALANO PREST SRL - agent curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 - 0744263955

GARDEN FLESER DESIGN SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0788896111

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA - consilier vânzari asigurari - 5 - 0213123635

LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 7 - 0744654454

LUKFOOD TEAM SRL - contabil - 1 - madalinapacurar95@gmail.com

LUKFOOD TEAM SRL - ajutor bucatar - 11 - madalinapacurar95@gmail.com

MATIAS GROUP SRL - ajutor ospatar - 1 - 0769048243

MAȘINI DE CUSUT ALBA SRL - mecanic întretinere si reparatii masini de cusut industriale - 1 - 0748201326

MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - office.sorinalb@gmail.com

NEMO INVESTIGO SRL - agent de securitate - 1 - 0722548237

PARQUETHIC SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0771345312

PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 7 - 0258811646

PRIMATO SRL - tinichigiu carosier - 1 - 0722294342

PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911

PROFI ROM FOOD SRL - casier - 8 - 0372568911

RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 6 - 0740195535

RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535

ROTI BUNE TECH - mecanic auto - 1 - 0775360772

SECURED SR SRL - agent de securitate - 2 - 0365404203

SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 15 - 0254206600

SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004

SMARTFUN LAB SRL - instructor - educator pentru activitati de resocializare - 1 - 0744627922

SMARTFUN LAB SRL - pedagog social - 1 - 0744627922

SMARTFUN LAB SRL - psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala - 1 - 0744627922

SMART TREND SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022

TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0753117877

TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709

TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709

URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - faiantar - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - montator placaje interioare si exterioare - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 2 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - electrician în constructii - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - sudor - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - pavator - 1 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - lucrator pentru drumuri si cai ferate - 1 - 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

BOSFOR DONER SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743455963

BOSFOR DONER SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0743455963

COMA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 2 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - lacatus mecanic - 1 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - montator pereti si plafoane din ghips - carton - 1 - hr@comaconstruct.ro

COMA CONSTRUCT SRL - sudor - 1 - hr@comaconstruct.ro

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269

DROKER SRL - controlor calitate - 1 - 0747559604

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642

ETIKON SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - contact@etikon.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro

IMSAT SA - lacatus mecanic - 3 - 0213166600

IMSAT SA - electrician în constructii civile si industriale - 3 - 0213166600

IMSAT SA - inginer electrician - 1 - 0213166600

INTERTRANS DAN - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745860570

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203

KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467

LEFKADA CONS SRL - responsabil tehnic cu execuția - 1 - 0771587221

LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243

MAGIE DULCE SRL - functionar administrativ - 1 - 0775683387

MAGIE DULCE SRL - patiser - 1 - 0775683387

MAGIE DULCE SRL - ambalator manual - 2 - 0775683387

OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 2 - 0747807111

SECURED SR SRL - agent de securitate - 1 - 0365/404203

SIBARIS SRL - lucrator comercial - 1 - 0723240811

SFERA BAGS SRL - pregatitor articole marochinarie - 2 - 0731357225

URBAN GOLD SRL - muncitor necalificat în metalurgie - 1 - 0740255259

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

GALILEO TASTY SRL - ajutor bucatar - 3 - 0000000000

GALWAY SPORT SRL - secretar administrativ - 1 - 0258865646

GEORGIA CATERING SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743016221

GEORGIA CATERING SRL - cofetar - 1 - 0743016221

GOARNĂ TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 3 - 0258863920

KIK TEXTILIEN UND NONFOOD SRL - lucrator comercial - 4 - 0754206667

KIK TEXTILIEN UND NONFOOD SRL - sef departament marfuri alimentare/nealimentare - 1 - 0754206667

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031

MAGIC AGROJET SA - stivuitorist - 1 - 0721444844

MAGIC AGROJET SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 1 - 0721444844

MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 2 - 0742212343

PREBET AGGREGATES SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 25 - resurseumane@prebet.ro

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

DACIA LIBERTA SRL - vopsitor auto - 1 - 0723400112

DACIA LIBERTA SRL - mecanic auto - 1 - 0723400112

I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 12 - 0258711907

I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 4 - 0258711907

I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907

I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 4 - 0258711907

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203

RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0762604621

RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0762604621

RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0762604621

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137

LA GOGU&RAZVI S.R.L. - ajutor bucatar - 2 - 0740175289

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

CIMCIK KEB SRL - lucrator comercial - 1 - 0747188167

CUPITDONE COFFEE SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0743328027

CUPITDONE COFFEE SRL - barman preparator de cafea (barista) - 3 - 0743328027

RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 8 - alpinateam.hr@gmail.com

ALPINA TEC LOGISTIC SRL - ajutor bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com

ALPINA TEC LOGISTIC SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 10 - alpinateam.hr@gmail.com

LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243

Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ

Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail

TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956

VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - carmangier - 2 - 0722590832

VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - inginer în industria alimentara - 1 - 0722590832

VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - lucrator gestionar - 1 - 0722590832

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

PIVNITA DOMNEASCA - barman - 2 - 0744902683

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 1 - 0757722074

BENIC - AGROPACK ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707

BENIC - AGROPACK ALBA SRL - ambalator manual - 3 - 0762938707

BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707

BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707

BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707

CIUMBRUD - IOBA CAMPING SRL - bucatar - 1 - 0742158912

DRAMBAR - DEKA STRUCTURI SRL - ucenic - 1 - dekastructuri@gmail.com

DRAMBAR - FLASH EXPERT GARAGE SRL - mecanic auto - 1 - 0757928573

DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924

DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - manager - 1 - 0745353599

DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - tehnician programare, lansare, urmarirea productiei - 1 - 0745353599

DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - referent de specialitate marketing - 1 - 0745353599

GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020

GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - 0743393812

GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - casier - 3 - 0372568911

IGHIEL - TRANSEURO SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 25 - 0258813641

IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0747789632

IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - administrator - 1 - 0747789632

IGHIU - VIAŢA LA ŢARĂ SRL - camerista hotel - 1 - 0745075057

LAZURI - VIO BUSINESS SRL - manipulant marfuri - 1 - 0743571697

LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0748905157

MIRASLAU - MIACARN JUNIOR SRL - manipulant marfuri - 4 - 0744572894

MIRASLAU - MIACARN JUNIOR SRL - mecanic auto - 1 - 0744572894

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0756164258

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - gestionar depozit - 1 - 0756164258

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 2 - 0756164258

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756164258

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - agent comercial - 2 - 0756164258

OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - facturist - 1 - 0756164258

OARDA - ELIT SRL - operator la tratarea si epurarea apelor uzate - 1 - 0721367218

OARDA - SCANDIA RETAIL SRL - lucrator comercial - 4 - 0258811714

POSAGA DE JOS - LA STIUBEI EVENT SRL - receptioner de hotel - 1 - 0766328716

POSAGA DE JOS - LA STIUBEI EVENT SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0766328716

POSAGA DE JOS - TRADITIO CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0757735052

PURCARETI - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470

PURCARETI - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470

RAHAU - RAPEL SRL - marochiner - confectioner marochinarie, dupa comanda - 1 - 0744393975

SALISTEA - THOMAS FASHION SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0743062370

SALISTEA - THOMAS FASHION SRL - desenator tehnic - 1 - 0743062370

SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - secretar administrativ - 1 - 0774061997

SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997

SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - administrator - 1 - 0774061997

SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997

SANTIMBRU - TRANSAVIA SA - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044

SANTIMBRU - TRANSAVIA SA - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044

SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - zidar rosar - tencuitor - 1 - 0756705950

SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - zugrav - 2 - 0756705950

TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 6 - 0751631980

VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887

VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - manipulant marfuri - 7 - 0720085887

VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 10 - 0720085887

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News