Locuri de muncă în Alba: 439 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 10 februarie 2026.
Sunt vacante 439 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
- ALBATROS GOLD SRL - ambalator manual - 1 - 0728014600
- ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
- ASOCIATIA PAKIV ROMANIA - asistent manager - 1 - 0258811170
- ASOCIATIA PAKIV ROMANIA - consultant în management - 1 - 0258811170
- BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 4 - 0723278582
- BOGDAN AUTOMOBILE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - office@b - automobile.ro
- BOGDAN AUTOMOBILE SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 8 - office@b - automobile.ro
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- COGNITION PUBLISHING SRL - redactor - 1 - 0740159999
- COGNITION PUBLISHING SRL - specialist marketing - 1 - 0740159999
- DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician pentru utilizarea energiei electrice - 2 - 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - inginer electroenergetica - 1 - 0264205069
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- FLORIDA DESIGN SRL - reprezentant comercial - 1 - 0730823333
- GALANO PREST SRL - agent curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 - 0744263955
- GARDEN FLESER DESIGN SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0788896111
- GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA - consilier vânzari asigurari - 5 - 0213123635
- LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 7 - 0744654454
- LUKFOOD TEAM SRL - contabil - 1 - madalinapacurar95@gmail.com
- LUKFOOD TEAM SRL - ajutor bucatar - 11 - madalinapacurar95@gmail.com
- MATIAS GROUP SRL - ajutor ospatar - 1 - 0769048243
- MAȘINI DE CUSUT ALBA SRL - mecanic întretinere si reparatii masini de cusut industriale - 1 - 0748201326
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - office.sorinalb@gmail.com
- NEMO INVESTIGO SRL - agent de securitate - 1 - 0722548237
- PARQUETHIC SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0771345312
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 7 - 0258811646
- PRIMATO SRL - tinichigiu carosier - 1 - 0722294342
- PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 8 - 0372568911
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 6 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535
- ROTI BUNE TECH - mecanic auto - 1 - 0775360772
- SECURED SR SRL - agent de securitate - 2 - 0365404203
- SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 15 - 0254206600
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SMARTFUN LAB SRL - instructor - educator pentru activitati de resocializare - 1 - 0744627922
- SMARTFUN LAB SRL - pedagog social - 1 - 0744627922
- SMARTFUN LAB SRL - psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala - 1 - 0744627922
- SMART TREND SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022
- TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0753117877
- TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - faiantar - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - montator placaje interioare si exterioare - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - electrician în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - sudor - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - pavator - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - lucrator pentru drumuri si cai ferate - 1 - 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- BOSFOR DONER SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743455963
- BOSFOR DONER SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0743455963
- COMA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - lacatus mecanic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - montator pereti si plafoane din ghips - carton - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - sudor - 1 - hr@comaconstruct.ro
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DROKER SRL - controlor calitate - 1 - 0747559604
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- ETIKON SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - contact@etikon.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- IMSAT SA - lacatus mecanic - 3 - 0213166600
- IMSAT SA - electrician în constructii civile si industriale - 3 - 0213166600
- IMSAT SA - inginer electrician - 1 - 0213166600
- INTERTRANS DAN - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745860570
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203
- KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- LEFKADA CONS SRL - responsabil tehnic cu execuția - 1 - 0771587221
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- MAGIE DULCE SRL - functionar administrativ - 1 - 0775683387
- MAGIE DULCE SRL - patiser - 1 - 0775683387
- MAGIE DULCE SRL - ambalator manual - 2 - 0775683387
- OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 2 - 0747807111
- SECURED SR SRL - agent de securitate - 1 - 0365/404203
- SIBARIS SRL - lucrator comercial - 1 - 0723240811
- SFERA BAGS SRL - pregatitor articole marochinarie - 2 - 0731357225
- URBAN GOLD SRL - muncitor necalificat în metalurgie - 1 - 0740255259
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- GALILEO TASTY SRL - ajutor bucatar - 3 - 0000000000
- GALWAY SPORT SRL - secretar administrativ - 1 - 0258865646
- GEORGIA CATERING SRL - ajutor bucatar - 2 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - cofetar - 1 - 0743016221
- GOARNĂ TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 3 - 0258863920
- KIK TEXTILIEN UND NONFOOD SRL - lucrator comercial - 4 - 0754206667
- KIK TEXTILIEN UND NONFOOD SRL - sef departament marfuri alimentare/nealimentare - 1 - 0754206667
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- MAGIC AGROJET SA - stivuitorist - 1 - 0721444844
- MAGIC AGROJET SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 1 - 0721444844
- MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 2 - 0742212343
- PREBET AGGREGATES SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 25 - resurseumane@prebet.ro
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- DACIA LIBERTA SRL - vopsitor auto - 1 - 0723400112
- DACIA LIBERTA SRL - mecanic auto - 1 - 0723400112
- I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 12 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 4 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 4 - 0258711907
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 3 - 0365404203
- RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0762604621
- RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0762604621
- RAMPART TRADING CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0762604621
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
- LA GOGU&RAZVI S.R.L. - ajutor bucatar - 2 - 0740175289
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- CIMCIK KEB SRL - lucrator comercial - 1 - 0747188167
- CUPITDONE COFFEE SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0743328027
- CUPITDONE COFFEE SRL - barman preparator de cafea (barista) - 3 - 0743328027
- RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 8 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - ajutor bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 10 - alpinateam.hr@gmail.com
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ
Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - carmangier - 2 - 0722590832
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - inginer în industria alimentara - 1 - 0722590832
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - lucrator gestionar - 1 - 0722590832
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PIVNITA DOMNEASCA - barman - 2 - 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 1 - 0757722074
- BENIC - AGROPACK ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - AGROPACK ALBA SRL - ambalator manual - 3 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707
- CIUMBRUD - IOBA CAMPING SRL - bucatar - 1 - 0742158912
- DRAMBAR - DEKA STRUCTURI SRL - ucenic - 1 - dekastructuri@gmail.com
- DRAMBAR - FLASH EXPERT GARAGE SRL - mecanic auto - 1 - 0757928573
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - manager - 1 - 0745353599
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - tehnician programare, lansare, urmarirea productiei - 1 - 0745353599
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - referent de specialitate marketing - 1 - 0745353599
- GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - 0743393812
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - casier - 3 - 0372568911
- IGHIEL - TRANSEURO SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 25 - 0258813641
- IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0747789632
- IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - administrator - 1 - 0747789632
- IGHIU - VIAŢA LA ŢARĂ SRL - camerista hotel - 1 - 0745075057
- LAZURI - VIO BUSINESS SRL - manipulant marfuri - 1 - 0743571697
- LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0748905157
- MIRASLAU - MIACARN JUNIOR SRL - manipulant marfuri - 4 - 0744572894
- MIRASLAU - MIACARN JUNIOR SRL - mecanic auto - 1 - 0744572894
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - gestionar depozit - 1 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - agent comercial - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - facturist - 1 - 0756164258
- OARDA - ELIT SRL - operator la tratarea si epurarea apelor uzate - 1 - 0721367218
- OARDA - SCANDIA RETAIL SRL - lucrator comercial - 4 - 0258811714
- POSAGA DE JOS - LA STIUBEI EVENT SRL - receptioner de hotel - 1 - 0766328716
- POSAGA DE JOS - LA STIUBEI EVENT SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0766328716
- POSAGA DE JOS - TRADITIO CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0757735052
- PURCARETI - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
- PURCARETI - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
- RAHAU - RAPEL SRL - marochiner - confectioner marochinarie, dupa comanda - 1 - 0744393975
- SALISTEA - THOMAS FASHION SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0743062370
- SALISTEA - THOMAS FASHION SRL - desenator tehnic - 1 - 0743062370
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - secretar administrativ - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - administrator - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - TRANSAVIA SA - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - zidar rosar - tencuitor - 1 - 0756705950
- SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - zugrav - 2 - 0756705950
- TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 6 - 0751631980
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - manipulant marfuri - 7 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 10 - 0720085887
