VIDEO Modul de stabilire a taxelor locale va fi schimbat din 2027. Declarațiile premierului Ilie Bolojan la întâlnirea cu primarii

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, de anul viitor. Șeful Guvernului a declarat marți la întâlnirea cu primarii că taxele aplicate anul acesta sunt „taxe de tranziție”.

Din 2027, mecanismul de stabilire a taxelor ar urma să se modifice.

„Conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piață care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în fiecare localitate.

Dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziția dumneavoastră, în așa fel încât să vă reglați nivelul de procente, pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească”, le-a spus Ilie Bolojan primarilor, potrivit Mediafax.

Bolojan: ”Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite”

Șeful Guvernului susține că România nu mai putea să rămână la taxele pe care le-a avut.

„De ce? Pentru că, așa cum v-am prezentat, componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate, este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în țările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puțin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite”, a spus Bolojan.

„În mod evident însă, nici un cetățean, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem încântați că trebuie să plătim impozite în plus, nu știu, taxe de telefonie în plus, taxe de parcare și așa mai departe. Dar trebuie să le explicăm cetățenilor noștri că nu mai puteam merge în această formulă. Sigur, această majorare, în afară de majorarea care a fost făcută, a fost dublată și de eliminarea unor excepții.

Și așa cum știți, aveam o grămadă de excepții pe care le aveam în legislație și am luat decizia să amânăm excepțiile, dar e adevărat că eliminând anumite excepții și crescând taxele, pentru anumite categorii, creșterile au fost mai mari decât cele estimate”, a mai declarat șeful Guvernului.

Premierul speră ca pachetul pe administrație publică să fie pus în practică săptămâna viitoare.

La Palatul Parlamentului se desfășoară marți Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România. Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului s-au întâlnit cu sute de primari din țară.

Concomitent, în peste 1.300 de primării de comune din țară a fost marți grevă de avertisment. Angajații sunt nemulțumiți de măsurile anunțate.

