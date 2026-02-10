VIDEO Percheziții domiciliare în Alba Iulia și Galda de Jos. Acțiune cu efective mărite a polițiștilor din județ

Polițiștii din Alba desfășoară marți, 10 februarie, o acțiune cu efective mărite pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul acțiunii sunt puse în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Alba Iulia și în localitatea Galda de Jos, fiind angrenate structurile de ordine publică, rutieră, investigarea criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Astfel, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos desfășoară o acțiune pentru descurajarea oricărei activități infracționale și menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News