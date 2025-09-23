Locuri de muncă în Alba: 551 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 23 septembrie. Sunt vacante 551 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com

DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149

DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394

DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764

SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764

SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764

SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764

MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com

SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394

ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com

LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600

SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203

ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207

ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207

SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672

KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282

KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282

DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 1 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 1 – 0744535199

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394

CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974

INVENT INSTAL S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055

SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600

CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro

C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150

RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069

SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896

MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com

MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com

ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570

BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055

TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL – manipulant marfuri – 1 – 0753117877

SERALY KEB SRL – bucatar – 1 – 0747188167

SERALY KEB SRL – lucrator comercial – 1 – 0747188167

CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 4 – 0212067400

PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646

MEDIMA HEALTH S.A. – asistent medical radiologie – 1 – irina.simionescu@medima.ro

CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240

CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240

CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240

JOLIE SKIN SRL – registrator medical – 1 – 0722256550

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976

SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221

SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221

URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0745645001

TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – manipulant marfuri – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 2 – 0756101055

ALBA SPORT VISION SRL – lucrator comercial – 1 – 0745019958

GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650

MECATRONICS SA – spalator vehicule – 1 – 0724341199

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289

SERCAR POWER SRL – ajutor ospatar – 1 – 0788651222

TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0753117877

PAM APUSENI SRL – ambalator manual – 2 – 0743044517

URS CONSTRUCT ALBA SRL – instalator apa, canal – 2 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055

Infoservice Alba SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568

Infoservice Alba SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568

Infoservice Alba SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568

Digital Info SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572

Digital Info SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572

Digital Info SRL – manager – 1 – 0728040572

ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772

JOLIE SKIN SRL – asistent medical generalist – 2 – 0722256550

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102

MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 2 – 0721444844

GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102

MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218

BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869

THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221

ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 2 – 0758232835

NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127

LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007

MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – patiser – 1 – 0749283007

ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0758232835

PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 15 – resurseumane@prebet.ro

VANGAO S.R.L. – inginer de cercetare în echipamente de proces – 1 – 0740903545

VANGAO S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740903545

GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 3 – 0743016221

GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 2 – 0743016221

GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 2 – 0751882218

THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

OLTEAN GROZA RALUCA MELINDA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – lucrator comercial – 1 – 0747331491

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

DELGAZ GRID S.A. – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz-grid.ro

HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator-descarcator – 2 – 0744602117

HYDRO EVENTS 2015 SRL – manager general – 1 – 0744602117

HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323

OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111

OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com

PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323

KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467

OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0747807111

SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005

TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200

LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150

VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0757271750

BADEA GHEORGHE AGRO SRL – lucrator comercial – 1 – 0743199310

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0743515200

STAR COMPANY SRL – asistent manager – 1 – 0748806367

ȚĂRĂNCUȚA AGRO SRL – ajutor bucatar – 2 – enescuionela60@yahoo.com

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

PROSPER CONT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745514687

TRANS IVINIS CO SRL – lucrator comercial – 1 – yvy_2007@yahoo.com

ROMGER DIAGNOSTICA SRL – biochimist – 1 – 0787664431

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

UNICARM SUPERMARKET S.R.L. – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700

MUNTHIU VET S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0769289761

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – 0258877555

ASOCIATIA MARIA ELISEEA – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0727306293

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498

RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com

ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560

KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427

SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564

GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564

GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879

KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – presator metale la rece – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – vopsitor industrial – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – confectioner produse pirotehnice – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – termist-tratamentist – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0258751991

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – strungar universal – 1 – 0258751991

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – termist-tratamentist – 1 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – galvanizator – 1 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – tâmplar universal – 2 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – femeie de serviciu – 1 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – lacatus mecanic – 2 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – strungar universal – 2 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 2 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – controlor de conformitate în industria de masini – 1 – 0258751991

FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – metalizator-termist – 1 – 0258751991

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744162644

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

Tonic wash luxury – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183

RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818

CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596

IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745

BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745

CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127

CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127

CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127

CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707

CIUMBRUD – TIVAMI ACCENT SRL – lucrator comercial – 1 – 0755854863

DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968

DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – casier – 1 – 0766451968

DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964

DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599

DRAMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – dekastructuri@gmail.com

DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855

DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855 DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599

GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812

GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467

GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 4 – 0372568911

LUPSA – COD LEMN ALBA – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0751921783

LUPSA – COD LEMN ALBA – manager de produs – 1 – 0751921783

MICESTI – MADIDENT CLINIC S.R.L. – asistent medical generalist – 1 – 0752644589

MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232

MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199

MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199

MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323

MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323

MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894

OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218

OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571

PETRESTI – ELIS AGREGATE SRL – concasorist – 2 – 0742075225

PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – asistent medical generalist – 1 – 0765208008

RACHITA – CREATIV MONTAJ PAVAJE SRL – secretara – 1 – 0755615449

RAHAU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975

RAHAU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975

RAHAU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975

ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569

ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569

ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569

ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569

SANBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0770428296

SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044

SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044

SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044

SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917

SASCIORI – MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0756705950

SASCIORI – GEO TOPO ALPIN S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0760132880

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 6 – 0751086351

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0751086351

SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310

SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0743199310

SUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – lucrator comercial – 1 – 0745860570

SUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – ospatar (chelner) – 1 – 0745860570

SUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – barman – 1 – 0745860570

TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980

TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980

UNIREA – SC UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871

VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464

VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464

VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552

VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor – 1 – 0743631521

VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743631521

