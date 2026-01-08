Economie
Locuri de muncă în Alba, la începutul anului 2026: posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026. Sunt vacante 469 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - agent hidrotehnic - 1 - 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - muncitor hidrometru - 1 - 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - 4021319993
- AȘK PRETZEL SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL - îngrijitor cladiri - 2 - 0759643342
- BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0792201625
- CRUSTA DE AUR SRL - patiser - 1 - 0729487164
- CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 5 - 0729487164
- DALEA DEVELOPMENT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0767982881
- DECO FINAL STUDIO SRL - administrator - 1 - 0722181769
- DECO FINAL STUDIO SRL - zugrav - 1 - 0722181769
- DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
- DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
- DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician exploatare centrale si statii electrice - 4 - 0264205069
- DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
- ECO FRESH CURTI&GRADINI SRL - gradinar - 1 - 0757575105
- ECO FRESH CURTI&GRADINI SRL - specialist marketing online - 1 - 0757575105
- ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
- ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
- FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
- INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
- NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 4 - 0764183183
- NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
- NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
- NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
- ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 4 - 0746882084
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 15 - 0258811646
- PRO CLEANER KOVACS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728156706
- PRO CLEANER KOVACS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0728156706
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 8 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 8 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
- REZ BUILD SRL - administrator - 1 - 0722181769
- REZ BUILD SRL - zidar restaurator - 1 - 0722181769
- REZ BUILD SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0722181769
- RO.DE.X FASHION SRL - operator comercial - 1 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 7 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535
- ROMCEA DENT SRL - asistent medical generalist - 1 - cristinaandreica@yahoo.com
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
- SOLID SET SRL Oarda - administrator - 1 - 0722181769
- SOLID SET SRL Oarda - montator sisteme tâmplarie termoizolanta - 1 - 0722181769
- SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 4 - 0730608242
- TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- TIMP PENTRU OAMENI SRL - lucrator comercial - 1 - 0741181699
- TIMP PENTRU OAMENI SRL - specialist marketing - 1 - 0741181699
- URBAN BITES BISTRO & CAFE - barman - 1 - 0755182724
- VALET LIFT - dispecer - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - liftier - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - manipulant marfuri - 2 - 0747110145
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 20 - 0747559604
- DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 10 - 0747559604
- DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- HAPPY CHEF SRL - ajutor bucatar - 1 - 0745514687
- KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310
- LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
- LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111
- RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
- RENTAL FOR ALL - specialist marketing online - 1 - 0755275676
- RENTAL FOR ALL - menajera - 1 - 0755275676
- VULS GUARD SRL - inginer de sistem software - 1 - 0743199310
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
- GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- LOGOS SRL Aiudul de Sus - femeie de serviciu - 1 - 0749225132
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- AMS CARDIO OFTA SRL - asistent medical generalist - 1 - spinu_mihai@yahoo.com
- APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0749223226
- APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
- ARK - MED SRL - medic primar - 1 - 0767805505
- BALEA MEDIA SRL - colator publicitar - 1 - 0745655201
- BALEA SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0744393466
- FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
- RIVALY C.H. SRL - bucatar - 2 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - bucatar - 1 - 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
- KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- MOTORHELP SERVICE - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - manager de intreprindere sociala - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - vopsitor auto - 1 - 0761133811
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 4 - 0746124695
- PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0757722074
- ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0757722074
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749886815
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - calcatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
- ARIESENI - M&M AGREMENT SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0745231944
- AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0742180629
- AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742180629
- BARABANT - SOLID WOOD ALBA SRL - constructor - montator de structuri metalice - 1 - 0767647371
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 3 - 0756706959
- BENIC - SMART START BENIC SRL - ajutor bucatar - 1 - 0730254245
- BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - tâmplar universal - 1 - 0746481868
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
- DOBRA - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - administrator societate comerciala - 1 - 0728244035
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - femeie de serviciu - 1 - 0728244035
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0728244035
- FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
- FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
- GALATI - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 10 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
- GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - administrator - 1 - 0753612308
- GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - florar - decorator - 1 - 0753612308
- GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - agent de vânzari - 1 - 0753612308
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 8 - 0372568911
- HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0767025500
- HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
- IGHIU - DIEMMORA SRL - manager - 1 - 0755405786
- IGHIU - DIEMMORA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0755405786
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - manager - 1 - 0759060501
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0759060501
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0759060501
- IGHIU - COCO TEST SRL - manager - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - mecanic auto - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - electrician auto - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752266996
- IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- LANCRAM - SERVICII FUNERARE DENDIU SRL - tanatopractor - 1 - dendiu.raluca@gmail.com
- LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
- LOMAN - INDUSTRIAL CLEAN AND MORE SRL - administrator - 1 - 0759968524
- LOMAN - INDUSTRIAL CLEAN AND MORE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0759968524
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
- NEMESI - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
- NEMESI - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
- PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
- PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743148650
- PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - sudor - 1 - 0743148650
- PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - administrator - 1 - 0722181769
- PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0722181769
- PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - lucrator comercial - 1 - 0722181769
- POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - secretara - 1 - 0722349950
- POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - casier - 1 - 0722349950
- SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
- SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0731096480
- SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
- SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
- SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
- SASCIORI - ANVA INN SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - gradinar - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - camerista hotel - 1 - 0742010363
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
- SUGAG - ARDEALU DAN SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0769237063
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
- TELNA - ROBI TECH SRL - manager - 1 - 0755574987
- TELNA - ROBI TECH SRL - mecanic auto - 1 - 0755574987
- TELNA - ROBI TECH SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0755574987
- TIBRU - RER DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0746569123
- TIBRU - RER DESIGN SRL - manager - 1 - 0746569123
- TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 6 - 0751631980
- VALEA LUNGA - QUANTIC WASH SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0786184005
- VALEA LUNGA - QUANTIC WASH SRL - spalator vehicule - 1 - 0786184005
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - menajera - 1 - 0749484737
- VINTU DE JOS - EDYANA FARM SRL - lucrator comercial - 2 - 0740218005
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 20 - 0720085887
