Locuri de muncă în Alba, la începutul anului 2026: posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026. Sunt vacante 469 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - agent hidrotehnic - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - muncitor hidrometru - 1 - 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - 4021319993
  • AȘK PRETZEL SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0759643342
  • AȘK PRETZEL SRL - îngrijitor cladiri - 2 - 0759643342
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
  • CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
  • CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
  • CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0792201625
  • CRUSTA DE AUR SRL - patiser - 1 - 0729487164
  • CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 5 - 0729487164
  • DALEA DEVELOPMENT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0767982881
  • DECO FINAL STUDIO SRL - administrator - 1 - 0722181769
  • DECO FINAL STUDIO SRL - zugrav - 1 - 0722181769
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
  • DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician exploatare centrale si statii electrice - 4 - 0264205069
  • DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
  • ECO FRESH CURTI&GRADINI SRL - gradinar - 1 - 0757575105
  • ECO FRESH CURTI&GRADINI SRL - specialist marketing online - 1 - 0757575105
  • ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
  • ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
  • FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
  • INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
  • NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 4 - 0764183183
  • NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
  • NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
  • ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 4 - 0746882084
  • PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 15 - 0258811646
  • PRO CLEANER KOVACS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728156706
  • PRO CLEANER KOVACS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0728156706
  • PROFI ROM FOOD SRL - casier - 8 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 8 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
  • REZ BUILD SRL - administrator - 1 - 0722181769
  • REZ BUILD SRL - zidar restaurator - 1 - 0722181769
  • REZ BUILD SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0722181769
  • RO.DE.X FASHION SRL - operator comercial - 1 - 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 7 - 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535
  • ROMCEA DENT SRL - asistent medical generalist - 1 - cristinaandreica@yahoo.com
  • SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
  • SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
  • SOLID SET SRL Oarda - administrator - 1 - 0722181769
  • SOLID SET SRL Oarda - montator sisteme tâmplarie termoizolanta - 1 - 0722181769
  • SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 4 - 0730608242
  • TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
  • TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
  • TIMP PENTRU OAMENI SRL - lucrator comercial - 1 - 0741181699
  • TIMP PENTRU OAMENI SRL - specialist marketing - 1 - 0741181699
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE - barman - 1 - 0755182724
  • VALET LIFT - dispecer - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - liftier - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - manipulant marfuri - 2 - 0747110145
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
  • ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
  • DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 20 - 0747559604
  • DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 10 - 0747559604
  • DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
  • HAPPY CHEF SRL - ajutor bucatar - 1 - 0745514687
  • KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
  • KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310
  • LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
  • LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
  • OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111
  • RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
  • RENTAL FOR ALL - specialist marketing online - 1 - 0755275676
  • RENTAL FOR ALL - menajera - 1 - 0755275676
  • VULS GUARD SRL - inginer de sistem software - 1 - 0743199310

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
  • GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
  • LOGOS SRL Aiudul de Sus - femeie de serviciu - 1 - 0749225132

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
  • ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • AMS CARDIO OFTA SRL - asistent medical generalist - 1 - spinu_mihai@yahoo.com
  • APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0749223226
  • APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
  • ARK - MED SRL - medic primar - 1 - 0767805505
  • BALEA MEDIA SRL - colator publicitar - 1 - 0745655201
  • BALEA SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0744393466
  • FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
  • RIVALY C.H. SRL - bucatar - 2 - 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - bucatar - 1 - 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
  • KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
  • MOTORHELP SERVICE - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 2 - 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE - manager de intreprindere sociala - 2 - 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE - vopsitor auto - 1 - 0761133811

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
  • BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 4 - 0746124695
  • PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0757722074
  • ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0757722074
  • ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - calcatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
  • ARIESENI - M&M AGREMENT SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0745231944
  • AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0742180629
  • AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742180629
  • BARABANT - SOLID WOOD ALBA SRL - constructor - montator de structuri metalice - 1 - 0767647371
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 3 - 0756706959
  • BENIC - SMART START BENIC SRL - ajutor bucatar - 1 - 0730254245
  • BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - tâmplar universal - 1 - 0746481868
  • CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
  • CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
  • CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
  • CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
  • DOBRA - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968
  • DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - administrator societate comerciala - 1 - 0728244035
  • DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - femeie de serviciu - 1 - 0728244035
  • DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0728244035
  • FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
  • FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
  • GALATI - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 5 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 10 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
  • GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
  • GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - administrator - 1 - 0753612308
  • GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - florar - decorator - 1 - 0753612308
  • GARBOVA DE SUS - UNIVERSUL FLORILOR - agent de vânzari - 1 - 0753612308
  • GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 8 - 0372568911
  • HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0767025500
  • HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
  • IGHIU - DIEMMORA SRL - manager - 1 - 0755405786
  • IGHIU - DIEMMORA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0755405786
  • IGHIU - ADL SERVICE SRL - manager - 1 - 0759060501
  • IGHIU - ADL SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0759060501
  • IGHIU - ADL SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0759060501
  • IGHIU - COCO TEST SRL - manager - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - mecanic auto - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - electrician auto - 1 - 0752266996
  • IGHIU - COCO TEST SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752266996
  • IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • LANCRAM - SERVICII FUNERARE DENDIU SRL - tanatopractor - 1 - dendiu.raluca@gmail.com
  • LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
  • LOMAN - INDUSTRIAL CLEAN AND MORE SRL - administrator - 1 - 0759968524
  • LOMAN - INDUSTRIAL CLEAN AND MORE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0759968524
  • LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
  • NECSESTI - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
  • NECSESTI - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
  • NECSESTI - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
  • NEMESI - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
  • NEMESI - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
  • PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
  • PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743148650
  • PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - sudor - 1 - 0743148650
  • PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - administrator - 1 - 0722181769
  • PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0722181769
  • PETRESTI - SIIA EVENIMENTE SRL - lucrator comercial - 1 - 0722181769
  • POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - secretara - 1 - 0722349950
  • POPESTII DE JOS - FLANDRA FOREST SRL - casier - 1 - 0722349950
  • SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
  • SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
  • SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0731096480
  • SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
  • SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
  • SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
  • SASCIORI - ANVA INN SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - ANVA INN SRL - gradinar - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - ANVA INN SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0742010363
  • SASCIORI - ANVA INN SRL - camerista hotel - 1 - 0742010363
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
  • SUGAG - ARDEALU DAN SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0769237063
  • TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
  • TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
  • TELNA - ROBI TECH SRL - manager - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - mecanic auto - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0755574987
  • TIBRU - RER DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0746569123
  • TIBRU - RER DESIGN SRL - manager - 1 - 0746569123
  • TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 6 - 0751631980
  • VALEA LUNGA - QUANTIC WASH SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0786184005
  • VALEA LUNGA - QUANTIC WASH SRL - spalator vehicule - 1 - 0786184005
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - menajera - 1 - 0749484737
  • VINTU DE JOS - EDYANA FARM SRL - lucrator comercial - 2 - 0740218005
  • VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 20 - 0720085887
