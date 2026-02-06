Expoziție de artă fotografică a regizorului Dan Mihalcea, prezentată la Sala Unirii din Alba Iulia: ”Cum respiră pământul”

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, prezintă, în 7 februarie, expoziția personală itinerantă de fotografie ”Cum respiră pământul”. Este vorba despre imagini realizate de regizorul Dan Mihalcea.

”Cum respiră pământul” este un demers artistic itinerant care are trei obiective: scoate în evidență o lucrare artistică contemporană, pune în valoare o parte a patrimoniului natural al României și atrage atenția asupra contaminării mediului cu materiale care pot să influențeze în mod negativ funcția naturală a ecosistemelor, transmit organizatorii.

Expoziția ”Cum respiră pământul” este alcătuită din 20 de fotografii, 84/60 centimetri, pe care regizorul Dan Mihalcea le-a realizat la Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mici din județul Buzău din România.

Din aprilie 2023 expoziția ”Cum respiră pământul” a fost și va fi vernisată în fiecare lună în alt mare oraș în România și în străinătate în instituții prestigioase de cultură și artă.

„Intenționat nu am pus niciun semn de punctuație la finalul titlului pentru ca fiecare privitor să îl pună pe cel care simte că se potrivește cel mai bine din punctului lui de vedere. Poate să fie semnul întrebării, poate să fie semnul exclamării, poate să rămână fără, sau poate să fie cu virgulă după primul cuvânt și, la fel, pot să fie din nou două posibilități cu semnele de punctuație aduse în discuție. Fiecare variantă are altă semnificație pe care privitorul o poate descoperi”, spune autorul.

Evenimentul va fi în 7 februarie, la Sala Unirii, de la ora 12.00. Prezintă Gabriel Rustoiu, managerul muzeului.

Expoziția este deschisă publicului până în 6 martie.

Regizorul Dan Mihalcea

Dan Mihalcea locuiește în București. Este născut în Râmnicu Vâlcea. Este regizor de film și televiziune, director de imagine și artist fotograf. A absolvit cursurile Facultății de Arte din cadrul Universității Hyperion din București în specializarea Regie de Film și Televiziune.

A obținut titlul de Master în domeniul Cinematografie și Media, programul de studii Dramaturgie Cinematografică. Scenaristică de Film și Televiziune, la aceeași facultate. A finalizat studiile doctorale în domeniul Cinematografie și Media la Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 1995 până în prezent, regizorul Dan Mihalcea a lucrat în diferite programe artistice și pe mai multe poziții în sistemul TV și în afara lui: regizor artistic, regizor de montaj, director de imagine, operator de imagine, realizator de film documentar, fotograf pentru produs, catalog și eveniment.

Regizorul Dan Mihalcea este laureat la festivaluri internaționale și naționale de film documentar. El este autorul lucrărilor care fac obiectul expoziției itinerante de fotografie religioasă Canonicon care a fost vernisată în 12 orașe din România în perioada 2012-2014 în galerii de artă, în muzee de artă și de istorie, în biblioteci județene și centre de cultură. În București expoziția a fost vernisată la Institutul Cultural Român în 2014.

Itinerarul expoziției ”Cum respiră pământul”

februarie 2026 în Alba Iulia la Muzeul Național al Unirii

martie 2026 în Piatra Neamț la Complexul Național Muzeal

aprilie 2026 în Roma la Institutul Cultural Român

mai 2026 în Sighetu Marmației la Muzeul Maramureșului

iunie 2026 în Arad la Complexul Muzeal

iulie 2026 în Galați la Complexul Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță

august 2026 în Călărași la Muzeul Dunării de Jos

septembrie 2026 în New York la Institutul Cultural Român

expoziția va fi prezentată și la Beijing la Institutul Cultural Român.

