Titluri de stat Fidelis 2026, cu dobânzi de până la 7,25%. Subscrierile au început din 6 februarie. Condiții

Ratele românilor vor crește

acum 2 ore

Ministerul Finanțelor a anunțat noua ediție a programului de titluri de stat ”Fidelis II”, pentru care subscrierile au început de vineri, 6 februarie. Dobânzile sunt neimpozabile și de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6 % la cele în euro.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Fidelis 2026. Condiții

Până în 13 februarie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere:

  • BT Capital Partners & Banca Transilvania
  • Banca Comercială Română
  • B.R.D. – Groupe Société Générale
  • UniCredit Bank
  • TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Titluriile de stat sunt listate la Bursa de Valori București.

Fidelis 2026. Dobânzi la ediția din februarie

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din februarie, vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

în lei:

  • de 6,15% - cu scadența la 2 ani
  • de 7,15% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 6,75% cu scadența la 4 ani
  • de 7,25% cu scadența la 6 ani

în euro:

  • de 3,60% cu scadența la 3 ani
  • de 4,50% cu scadența la 5 ani
  • de 6,00% cu scadența la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșa specială în lei

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 septembrie 2025, va avea o dobândă de 7,15%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Fidelis 2026. Facilități

  • posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;
  • veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;
  • flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.
