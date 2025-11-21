Connect with us

Blaj

Luni, 24 noiembrie: Două localități din Alba vor rămâne temporar fără apă potabilă. Precizările Apa CTTA

Publicat

acum O oră

Apa CTTA Sucursala Blaj anunță că luni, 24 noiembrie, se va întrerupe furnizarea apei potabile în două localități din Alba. Se vor monta debimetre. 

Compania precizează că, în vederea montării unor debitmetre în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 – Sistem SCADA Regional, se va întrerupe furnizarea apei potabile în următoarele localități:

  • Căpâlna de Jos: între orele 09:00 – 12:00
  • Veseuș: între orele 11:00 – 14:00

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pentru perioada întreruperii.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, trebuie să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center:

  • 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),
  • în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Blaj, la numerele de telefon 0258 711 340 / 0258 712 345, în vederea intervenției.
Ultimele articole pe alba24
