Mai multe străzi din Alba Iulia și Micești, fără curent electric. Se fac lucrări la rețea. Programul întreruperilor
Locuințe și alte clădiri de pe mai multe străzi din Alba Iulia și Micești nu au curent electric, joi, 16 octombrie, din cauza unor lucrări la rețea. Este vorba despre lucrări anunțate și programate de către DEER Electrica.
Reluarea alimentării cu energie electrică este estimată pentru orele 16.00-17.00. Însă în unele cazuri lucrările ar putea dura mai puțin.
Străzi afectate – întreruperi alimentare energie electrică – Alba Iulia și Micești
Până la ora 16.00
- Strada Azur (Alba – Micești)
- Strada Orizont (Alba – Micești) parțial
- Strada Peleaga
- Strada Piscului
- Strada Uranus (Alba – Micești)
- Strada Zenit (Alba – Micești)
Până la ora 17.00
- Calea Moților parțial
- Strada Abrudului
- Strada Apuseni parțial
- Strada Beclean parțial
- Strada Calistrat Hogaș parțial
- Strada Feneș parțial
- Strada Viadana parțial
