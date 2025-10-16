Mai multe străzi din Alba Iulia și Micești, fără curent electric. Se fac lucrări la rețea. Programul întreruperilor

Locuințe și alte clădiri de pe mai multe străzi din Alba Iulia și Micești nu au curent electric, joi, 16 octombrie, din cauza unor lucrări la rețea. Este vorba despre lucrări anunțate și programate de către DEER Electrica.

Reluarea alimentării cu energie electrică este estimată pentru orele 16.00-17.00. Însă în unele cazuri lucrările ar putea dura mai puțin.

Străzi afectate – întreruperi alimentare energie electrică – Alba Iulia și Micești

Până la ora 16.00

Strada Azur (Alba – Micești)

Strada Orizont (Alba – Micești) parțial

Strada Peleaga

Strada Piscului

Strada Uranus (Alba – Micești)

Strada Zenit (Alba – Micești)

Până la ora 17.00

Calea Moților parțial

Strada Abrudului

Strada Apuseni parțial

Strada Beclean parțial

Strada Calistrat Hogaș parțial

Strada Feneș parțial

Strada Viadana parțial

