Mai puține autobuze în Alba Iulia. Consilierii locali au votat reducerea programului de transport public. VIDEO

Mai puține autobuze în Alba Iulia: Consilierii locali din Alba Iulia au votat reducerea programului de transport public din oraș, motivând prin aceea că administrația locală încearcă să reducă cheltuielile în raport cu operatorul STP.

Primăria a motivat că actualizarea programului de transport este necesară pentru reducerea cheltuielilor de la bugetul local.

Reamintim că administrația locală este în conflict cu operatorul de transport public, după ce compania a amenințat cu oprirea activității, în condițiile în care spune că nu a primit banii din contractul cu primăria și că nu poate achita furnizorii (combustibili) și salariile.

De cealată primăria spune că i s-au cerut mai mulți bani decât poate plăti. Între timp, au fost o serie de negocieri, la finalul cărora primăria a decis reducerea programului de transport public, pentru a se încadra în bugetul acestui an.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi, primul punct a fost suplimentarea sumelor pentru STP, pentru încadrarea în contractul la zi, dar, cel de-al doilea proiect, a reprezentat reducerea programului de transport pentru a evita cheltuieli suplimentare până la sfârșitul anului.

Ambele proiecte au trecut, dar au fost și consilieri care s-au abținut sau au votat contra lor. Consilierul PSD Voicu Paul a cerut amânarea proiectului privind reducerea programului de transport, însă amendamentul său a fost respins.

Gabriel Pleșa a spus că aștepta de la STP un ”plan de optimizare” pentru reducerea curselor din oraș.

”Văzând că nu vine, l-am făcut noi” a spus Pleșa.

Mai puține autobuze în Alba Iulia: Program

Linia 103, 19 stații, autobuze cu cel puțin 70 de locuri

Traseu: Gară – Școala „Avram Iancu” – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 1 – Carolina Mall – Ampoi 2 – Ampoi 3I – Ardealul – Profi – Mercur I – Piata I – Spital I – Sf. Ecaterina I – Revolutiei 1989 I – Ghe. Pop de Băsești – Încoronării I – Cimitirul Eroilor I – Gară

și

Linia 104, 18 stații, autobuze cu minimum 70 locuri

Traseu: Gară – Cimitirul Eroilor II- Încoronării II – Platoul Romanilor – Sf. Ecaterina II – Spital II -Piata II -Mercur II – Stadion – Ardealul (104) – Ampoi 3II – Ampoi 1 – Carolina Mall – Ampoi 2 – Casa de pensii -Unirea Magazin (Mercur)– Piața Alessandria – Școala Avram Iancu II – Gară

Program transport propus: frecvența succedare curse Liniile 103/104, luni-vineri

acum orele 04.45, 05.25, 05.45, 06.00, 06.15, 06.30, 06.45, 06.55, 07.10, 07.20, 07.25, 07.30, 07.40, 07.50; se propune prima cursă la 5.25, în rest rămâne neschimbat

acum orele 8.00-11.00, la 15 minute; se propun curse doar la interval de 30 de minute, între orele 8.00 și 12.00

acum orele 11.00-19.00 la 10 minute; se propune interval orar 12.00-17.00 la 15 minute

acum orele 19.00-20.00 la 15 minute; se propune interval orar 17.00-19.00 la 30 de minute

acum orele 20.00-23.00 la 20 minute; se propune în interval orar 19.00-23.00 la 45 de minute

orele 23.00, 23.20 (neschimbat)

Program transport propus: frecvența succedare curse Liniile 103/104, sâmbăta și duminica

acum orele 5.25, 5.40, 5.50 (se elimină cursa de 5.40)

acum orele 6.00-22.00 la 15 minute; se propune schimbare între orele 6.00-9.00 la 30 de minute, apoi orele 9.00-22.00 la 60 de minute

acum orele 22.00, 22.25, 22.35, 23.00, 23.50 (se schimbă doar cursa de la 23.00 la ora 23.10)

Notă: datele privind programul actual de transport cu autobuzul sunt cele prezentate în proiectul primăriei

Linia 105 dus/ 121 întors, 17 stații, autobuze minimum 27 locuri

Traseu dus: Gara – Cimitirul Eroilor (L104) – Încoronării (L104) – Platoul Romanilor-Sf. Ecaterina (104) – Spital (L104) – Piața (L104) – Mercur (L104) – Stadion – Ardealul – Ampoi 3 (L104) -Ampoi 1 – Carolina Mall – Pompieri – Ambient T – Gemina

Traseu întors (luni-vineri): Gemina – Aurocar – Netuno – Ambient R- linia 107 R

Traseu întors (duminica): Gemina-Aurocar -Netuno- Ambient R – Aprohorea – Ampoi 2 – Casa de Pensii -Unirea Magazin – Piața Natiunii – Școala ”Avram Iancu” – Gară

și

Linia 106 dus/ 122 întors, 11 stații, autobuze minimum 27 locuri

Traseu dus: Gară – Școala ”Avram Iancu”- Piața Națiunii T – Unirea (L103) – Alba Mall – Ampoi 1 – Carolina Mall – Pompieri – Ambient T -Gemina

Traseu întors: Gemina- Caresta – Aurocar – Netuno-Ambient R – Aprohorea-Ampoi 2 – Ampoi 3 (L103) – Ardealul – Lidl (L103) – Mercur (L103) –Piața (L103) – Spital (L103) – Sf. Ecaterina (L103) – Revoluției 1989 (L103) -Ghe. Pop de Băsești – Încoronării (L103) – Cimitirul Eroilor (L103) – Gară

În prezent, sâmbăta și duminica sunt 8 curse pe linia 105 și 4 curse pe linia 106. Se propune să rămână doar două curse: ora 8.25 și retur (linia 105) și 11.35 (linia 106), doar duminica. Celelalte curse din weekend se anulează.

Program transport Linia 105 (luni-vineri) – propus: frecvența de succedare curse/ ore stații

Dus: orele 6.25, 7.00, 8.00, 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 19.35

Întors: orele 6.35, 7.50 (pe perioada cursurilor școlare), 8.30, 10.05, 12.05, 14.05, 15.35 (2), 16.05, 18.05, 20.05

Program transport Linia 105 (duminica) – propus: frecvența de succedare curse

Ora 8.25, ora 8.55

Program transport Linia 106 (luni-vineri) – propus: frecvența de succedare curse/ ore stații

Dus: orele 6.15, 7.30 (în perioada cursurilor școlare, ora 15:15 si 15:20 – circulă până la Ambient), 8.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35

Întors: orele 7.00, 7,35, 9.05, 11.05, 13.05,15.05, 17.05, 19.05

Program transport Linia 106 (duminica) – propus: frecvența de succedare curse

Ora 11.35, ora 12.00

Linia 107, 11 stații, autobuze cu minimum 70 locuri

Traseu dus (luni-vineri): Gara – Școala ”Avram Iancu”/ Liceul Teoretic ”Sf. Iosif” – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 1 – Pompieri – Bărăbanț I – Bărăbanț II – Bărăbanț II – Bărăbanț IV – Bărăbanț V

Traseu întors (luni-vineri): Bărăbanț V – Bărăbanț VI – Bărăbanț VII – Aprohorea – Ampoi 2 – Casa de Pensii – Unirea Magazin (Mercur) – Piața Alassandria – Școala Avram Iancu/Liceul Teoretic Sf. Iosif – Gară

Traseu dus (sâmbăta, duminica și sărbători legale): Gară – Școala ”Avram Iancu” – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 1 – Pompieri – Bărăbanț I – Bărăbanț II – Bărăbanț II – Bărăbanț IV – Bărăbanț V

Traseu întors (sâmbăta, duminica și sărbători legale): Bărăbanț V – Bărăbanț VI – Bărăbanț VII – Aprohorea – Ampoi 2 – Casa de Pensii – Unirea Magazin – Piața Alassandria – Școala ”Avram Iancu” – Gară

Pe Linia 107, sâmbăta și duminica, se elimină 5 curse.

Program actual Linia 107 sâmbăta și duminica – frecvența succedării curselor

Orele: 6.15, 6.30, 7.30, 9.45 11.45, 12.50, 15.45, 17.45, 19.30, 20.45, 22.10, 23.20

Se elimină cursele cu plecare de la orele : 06.30, 11.45, 17.45, 20.45 și 23.20

Notă: datele privind programul actual de transport cu autobuzul sunt cele prezentate în proiectul primăriei

Linia 110, 14 stații, autobuze cu cel puțin 70 locuri la orele de vârf

Traseu dus (luni-vineri): Gară – Școala ”Avram Iancu” – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga-Alba Mall – Ampoi 3I – Ardealul – Profi – Kaufland – Moților – Micești I Grădinița Noastră – Micesti I – Micești II – Micești III

Traseu întors: Micești III – Micești Grădinita IV – Micești Monument V – Micești VI – Moților Micești II – Moților IV – Stadion – Alsting – Ampoi 3 II – Casa de Pensii – Unirea Magazin – Piața Alessandria – Școala Avram Iancu – Gară

Pogram actual luni-vineri: orele 5.20, 5.25, 5.55, 6.05, 6;45 (2), 6:50, 7.05, 7.40, 7.50, 10.30, 11.10, 12.20, 12.30 (2), 13:10 (2), 13.15, 14.05, 14.15, 14.30 15.25, 16.00, 16.30, 16.30, 17.10, 17.30, 18.10, 19.30, 21.10, 23.30

Merg în Orizont cursele cu plecare la orele 5.20, 5.55, 06.45, 7.50, 11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 16.30, 17.10, 18.10, 19.30, 21.10

Program Linia 110 propus – modificări luni-vineri

Cursele de la orele 7.40, 13.15, 17.30 sunt înlocuite cu cursele de pe linia 404, 403T și 503 care circulă pe rute metropolitane (Ighiu, Țelna)

Se elimină cursele de la orele 5.20, 5.55, 16.30. Vor fi înlocuite cu cele de la orele 5.25, 06,05, 16.30 prin modificare traseu Orizont – Micești.

Program propus luni-vineri dus

orele 5.25, 6.05, 6.45 (2 – cursele cu plecare la 6.45 vor circula: una pe ruta Moților – Horea – Cloșca – Mercur – str. Albac – Orizont- Dealului – Zăvoi și retur Zăvoi – Albac- Moților – Cloșca – Horea – Centru – Gară; una pe ruta Moților – Horea – Cloșca – Mercur – str. Albac – Micești Stadion și retur Micești Stadion-Albac- Motilor – Revoluției 1989 – Lalelelor – Grup Școlar Dionisie Pop Marțian / str. Lucian Blaga – Liceul Teoretic Sf. Iosif – Gară), 6.50, 7.05 (cursele cu plecare la orele 6.50 și 7.05 circulă pe ruta Moților- Micești), 7.40, 7.50, 10.30, 11.10, 12.20, 12.30 (2)

13.10 (2 – cursele cu plecare la orele 12 și 13.10 vor circula: una pe ruta Moților – Horea – Cloșca – Mercur – str. Albac – Orizont- Dealului – Zăvoi și retur Zăvoi – Albac- Moților – Cloșca – Horea – Centru – Gară; una pe ruta Gară – Liceul Teoretic Sf. Iosif – Lalelelor – Revoluției 1989 – Calea Moților – str. Albac – Micești Stadion și retur Albac – Moților – Centru – Gară), 13.15, 14.05, 14.15, 14.30 15.25, 16.00, 16.30, 16.30, 17.10, 17.30, 18.10, 19.30, 21.10, 23.30

Cursele cu plecare de la orele 5.25, 06.05, 16.30,18.10, 19.30, 21.10 vor circula pe ruta Gară – Școala Avram Iancu – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 3I – Ardealul – Profi – Kaufland – str. Albac – Orizont- Dealului – Zăvoi și retur Zăvoi – Micești III – Micești Grădinița IV – Micești Monument V – Micești VI – Moților Micești II- Moților IV – Stadion – Alsting – Ampoi3 II – Casa de Pensii – Unirea Magazin – Piața Alessandria – Școala Avram Iancu II – Gară

Cursa cu plecare la ora 7.40 va merge linia 404, cursa de la ora 13.15 va merge linia 403T, cursa de la ora 17.30 va merge linia 503, cursa de la ora 23.35 va merge linia 404T.

Program propus luni-vineri întors Linia 110

orele 5.30, 5.35, 6.20 (2), 7.10 (2), 7.25 (cursa circulă pe ruta Mercur – Cetate – Gară), 8.10, 8.30, 10.50, 11.30, 12.40, 12.35, 13.30, 13.35, 14.20, 14.40, 14.55, 15.45, 16.20, 16.55, 17.35, 17.50, 18.40, 19.50, 21.35.

Program actual Linia 110 sâmbăta și duminica, autobuze minimum 27 locuri

8 curse pe zi (4 Micești, 4 Orizont)

Pe Micești, orele 6.05, 13.15, 21.00, 23.30

Pe Orizont, prele 8.00, 12.30, 16.00 și 18.05

Program propus Linia 110 – modificări sâmbăta și duminica

Toate cursele vor merge pe ruta Orizont – Micești

Se elimină cursele de la orele 13.15 și 12.30. Se inlocuiesc cu o cursă la ora 13.00.

Cursa de la ora 23.30 va circula linia 404M (Ighiu)

Linia 110 sâmbăta și duminica (dus): orele 6.05, 8.00, 13.00, 16.00, 18.05, 21.00, 23.30

Linia 110 sâmbăta și duminica (întors): orele 5.35, 6.25, 8.30, 13.30, 16.30, 18.35, 21.20

Cursele cu plecare la orele 8.00, 12.30, 16.00 și 18.05 circulă pe ruta Gară – Școala Avram Iancu – Centru (Romtelecom) – Unirea Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 3I – Ardealul-Profi – Kaufland – str. Albac – Orizont- Dealului – Zăvoi și retur Zăvoi – Micești III – Micești Grădinița IV – Micești Monument V – Micești VI – Moților Micești II – Moților IV – Stadion – Alsting – Ampoi3 II -Casa de Pensii – Unirea Magazin – Piața Alessandria – Școala Avram Iancu II – Gară

Notă: datele privind programul actual de transport cu autobuzul sunt cele prezentate în proiectul primăriei

Linia 111 Alba Iulia – Pâclișa, 11 stații, autobuze minimum 70 locuri

Program actual/propus Linia 111 (luni-vineri)

Traseu dus: Gara – Cimitirul Eroilor II – Încoronării II – SGA – Transavia – Pâclișa 1 – Pâclișa2 – Pâclișa3 – Pâclișa (cap linie)

Program curse dus: orele 5.15, 5.55, 6.50, 8.00, 10.30, 12.20 (pe perioada anului școlar), 13.20, 14.20, 16.00, 17.30, 19.10, 21.00, 22.30, 23.35. Cursele cu plecare la orele 12.20, 13.20, 14.20 și ora 16.00 vor pleca din stația Piața Națiunii

Traseu întors: Pâclișa (cap linie) – Pâclișa 3 – Pâclișa2 – Pâclișa 1 – Transavia – OGA – Încoronării I – Cimitirul Eroilor I – Gară

Program curse întors: orele 5.30, 6.10, 7.10, 8.20, 10.50, 12.40, 13.40, 14.40, 16.20, 17.50, 19.30, 21.20, 22.45, 23.50

Linia 111 – modificări propuse program sâmbăta, duminica, sărbători legale

Traseele sunt aceleași ca de luni până vineri.

Program actual Linia 111, sâmbăta și duminica: orele 5.25, 6.05, 8.00, 10.15, 13.15, 16.00, 19.10, 22.30

Modificări propuse: se elimină cursele de la orele 6.05, 10.15, 13.15, 19.10

Program modificat: dus, orele 5.25, 8.00, 16.00, 22.30; întors: orele 5.45, 8.20, 16.15, 22.45

Linia 113 Alba Iulia – Partoș – Oarda și retur – 14 stații, autobuze 70 locuri

Program luni-vineri

Traseu dus luni-vineri: Gară – Partoș 1I-Partoș Pod 2 I – Oarda dispensar- Oarda Armoniei – Garoafelor 1 – Garoafelor 2 – Cocorilor – Oarda de Sus 1 – Oarda de sus 2 – Oarda de sus 3 – Oarda de Sus Cap linie

Program traseu dus: orele 5.15, 5.30, 6.00, 6.45, 7.00 (2), 7.50, 9.15, 10.30, 12.25 (2), 13.20, 14.25 (2), 15.30, 16.00, 16.15, 17.00, 18.30, 20.15, 21/15, 2230, 23.30

Cursele cu plecare la orele 7.00, 12.25 și 14.25 vor circula 2 (două) doar pe perioada anului școlar și în cazul în care este nevoie de suplimentarea capacității de transport. Cursa de 23.30 – va merge linia 330. Cursele cu plecare la orele 13.20, 14.25, 15.30, 16.00 și ora 16.15 vor pleca din stația Piața Națiunii.

Traseu întors luni-vineri: Oarda de Sus cap linie- Haiducilor – Păpădiei – Socului – Cedrului – Cocorilor – Oarda de Jos transformator- Oarda Magazin – Partoș pod 2 II – Partoș 1 II- Gară

Program traseu întors: orele 5.35, 5.55, 6.20, 7.15, 7.25 (doar în anul școlar), 8.10, 9.40, 10.55, 12.45, 13.45, 14.45, 16.10, 16.25, 16.40, 17.25, 18.50, 20.40, 21.35, 22.50

Modificări program Linia 113 – sâmbăta și duminica

Traseu dus: Gară –Partoș 1I – Partoș Pod 2 I- Oarda dispensar – Oarda Armoniei – Garoafelor 1- Garoafelor 2 – Cocorilor – Oarda de sus 1 – Oarda de sus 2 – Oarda de sus 3 – Oarda de Sus Cap linie

Traseu întors: Oarda de Sus Cap linie- Haiducilor – Păpădiei – Socului – Cedrului – Cocorilor – Oarda de Jos transformator- Oarda Magazin- Partos pod 2 II- Partos 1 II- Gară

Program actual Linia 113, sâmbăta și duminica: orele 5.15, 6.00, 8.00, 10.30, 13.15, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.30

Modificări propuse: orele de plecare se modifică după cursele liniei 301 de la orele 5.00, 7.50, 13.15, 16.00 și 21.10 pot circula cu linia 301 (Șeușa). Cursa de la ora 19.30 se elimină

Program modificat:

Dus: orele 5.00, 6.00, 7.50, 10.30, 13.15, 16.00, 18.00, 21.10, 23.30

Întors: linia 301R 6.20, 10.55, 18.25 linia 301R

Vezi integral: Actualizare program transport autobuze Alba Iulia

