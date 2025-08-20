Anunț public privind decizia etapei de încadrare (P)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

TRANSAVIA S.A., titular al proiectului ”Creșterea capacității Fermei nr. 20 prin construire 4 hale păsări”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Creșterea capacității Fermei nr. 20 prin construire 4 hale păsări”, propus a fi amplasat în localitatea Sântimbru, str. 13, DN 1, județul Alba.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, str. Lalelelor nr. 7 B, mun. Alba Iulia, în zilele de luni- joi, între orele 9-14, vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: djmab.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Nationale pentru Mediu și Arii Protejate.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Mediu și Arii Protejate.

