DSVSA Alba: Circa 250 de unități alimentare și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în primele șase luni din 2025

În prima jumătate a anului 2025, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat și eliberat documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru un număr de 247 unități alimentare, respectiv pentru zeci de alte tipuri de unități sanitar-veterinare, precum mijloace de transport, petshop-uri, exploatații de animale, unități procesare carne, pește și miere, unități neutralizare subproduse de origine animală (SNCU) etc.

Numărul mare de unități nou-înregistrate sau autorizate arată faptul că județul Alba se dezvoltă în domeniul alimentar și veterinar. Rolul DSVSA Alba nu se rezumă doar la înregistrarea și autorizarea unităților alimentare, ci și la monitorizarea și controlul acestora. Echipe de specialiști din cadrul instituției verifică respectarea normelor și standardelor în vigoare, asigurându-se că produsele alimentare și veterinare comercializate în județul Alba sunt sigure și corespund cerințelor legale.

Astfel, în prima jumătate a anului, au fost înregistrate:

  • 60 magazine alimentare,
  • 37 baruri/snack-baruri,
  • 28 restaurante,
  • 21 fast-food-uri,
  • 14 rulote și standuri comerciale,
  • 14 stupine,
  • 9 cantine,
  • 8 centre de prelucrare lapte in cadrul exploatației,
  • 6 măcelarii,
  • 6 pizzerii,
  • 6 unități de tip catering,
  • 5 plăcintarii și covrigării,
  • 4 carmangerii,
  • 4 puncte gastronomice locale,
  • 4 unități de coacere a produselor de panificație și patiserie congelate,
  • 4 unități de vânzare prin internet,
  • 3 cofetarii-patiserii,
  • 3 pensiuni agroturistice,
  • 3 depozite alimentare,
  • 3 brutării,
  • 2 supermarket-uri,
  • 2 laboratoare cofetărie-patiserie,
  • 1 magazin pește viu-pescărie.

De asemenea, au fost înregistrate și 51 mijloace de transport produse de origine non-animală.

Tot în prima jumătate a anului, au fost autorizate sau reautorizate conform Ordinului ANSVSA 10/2024, un număr de 8 mijloace auto pe distante scurte, 7 mijloace transport furaje/cereale, 5 magazine pui de o zi, 2 unități procesare SNCU, 2 exploatații apicole comerciale, 2 petshop-uri, 2 exploatatii tp A suine, 1 incinerator capacitate mare.

În aceeași perioadă, conform Ordinului ANSVSA 83/2014, au fost autorizate 4 magazine de furaje, 2 depozite de furaje, 2 frizerii canine. Conform Ordinului ANSVSA 57/2010, au fost autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului 103 mijloace transport produse de origine animala,  1 unitate tip de tip catering, 1  unitate procesare pește, 1 unitate reambalare și depozit frigorific, 1 abator de capacitate mica și 1 unitate de procesare miere.

DSVSA Alba este autoritatea locală competentă pentru autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar. Documentația necesară, pentru fiecare tip de unitate în parte, se poate transmite inclusiv online, scanat, pe adresa de e-mail office-alba@ansvsa.ro, cu menționarea adreselor de contact.

Prin medicii veterinari oficiali și inspectori se va verifica atât documentația depusă cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor privind igiena produselor alimentare, respectiv a altor aspecte relevante în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la:

  • etichetare;
  • asigurarea trasabilităţii;
  • parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite;
  • controlul potabilităţii apei; instruirea personalului; controlul stării de sănătate;
  • eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);
  • eliminarea deşeurilor;
  • întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor;
  • aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei riscurilor şi de identificare a punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.
