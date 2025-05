VIDEO: Marcel Ciolacu demisionează din funcția de premier, miniștrii rămân interimari. Pe cine susține PSD în turul doi

Marcel Ciolacu demisionează luni din funcția de premier. Însă miniștrii PSD rămân în guvern să asigure interimatul.

Liderii social-democrați au decis luni ieşirea din coaliţia de guvernare. Marcel Ciolacu urmează să îşi prezinte președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, demisia din funcţia de premier. El nu își va da, însă, demisia și din funcția de președinte al partidului.

Potrivit conducerii PSD, miniştrii PSD rămân interimari.

UPDATE: La finalul ședinței PSD, Marcel Ciolacu a confirmat că demisionează din funcția de premier. De asemenea, a spus că PSD a decis să nu susțină public niciun candidat din al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

”Fiecare simpatizant al PSD va vota cum dorește, după propria conștiință”, spune Ciolacu.

„După ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeprinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei a Partidului Social Democrat să iesă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, primul-ministru al coaliției, am să-mi depun demisia”, spunea înaintea ședinței conducerii PSD Marcel Ciolacu.

Liderii PSD au mai decis ca partidul să nu își anunțe susținerea pentru niciunul dintre cei doi candidați intrați în turul 2 – George Simion și Nicușor Dan, potrivit hotnews.ro.

