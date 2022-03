Marșul pentru viață la Alba Iulia: Peste 1000 de persoane, așteptate de organizatori

La Alba Iulia, pe principalele străzi din oraș duminică, 27 martie va avea loc ”Marșul pentru Viața”. Organizatorii au transmis pentru alba24.ro că sunt așteptați să ia parte la eveniment în jur de 1000 de persoane.

Marșul se organizează la nivel național, iar anul acesta evenimentul a ajuns la a 12 a ediție. În anul 2019, când a fost ultima dată organizat în format fizic, înainte de pandemia cauzată de COVID-19, pe străzile din Alba Iulia au fost prezente peste 1200 de persoane.

La eveniment participă tineri și adulți care militează pentru dreptul la viață. Anul acesta, printre organizatorii marșului se află: Asociația Emanoil, Biserica Baptistă Sfânta Treime Alba Iulia și Asociația ASCOR.

Tema evenimentului a stârnit mai multe controverse în mediul online, iar organizatorii au venit cu o serie de lămuriri.

Organizatorii au precizat într-o postare pe Facebook că ”Marșul pentru viață este apolitic și neconfesional și nu militează pentru interzicerea avortului”.

”Luna pentru viață se organizează în perioada 1–31 martie, având aceeași temă ca a marșului. Acest eveniment, care se desfășoară atât la nivel național cât și internațional urmărește conștientizarea deplinei umanități a copiilor nenăscuți și a nevoii de a sprijini femeile în criză de sarcină, pentru ca acestea să-și poată naște copiii.

Tema Marșului pentru viață este inspirată din tema Marșului pentru viață 2022 Washington, aflat în acest an la a 49-a ediție – “Equality begins in the Womb”. Este o invitație să reflectăm asupra egalității de șanse a femeilor însărcinate aflate în diferite situații dificile și asupra egalității de șanse a copiilor nenăscuți ai acestora”, au mai scris organizatorii pe Facebook.

Marșul este preconizat să înceapă în jurul orei 15.00, din fața Casei de Cultură a Sindicatelor, iar apoi participanții vor merge pe următorul traseu: Strada Vasile Goldiș, Bulevardul Revoluției, Hotel Cetate, Parcul Tricolorului și Esplanada dintre cele două catedrale din Cetatea Alba Carolina.

sursă foto: arhiva alba24.ro, – Marșul pentru Viața 2019.

