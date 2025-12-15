Marți, 16 decembrie: APA CTTA oprește alimentarea cu apă potabilă în Oarda, Ciugud, Berghin și Ohaba. Care este motivul

Apa CTTA SA Alba - Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile, marți, 16 decembrie, în mai multe localități din județ. Se vor monta debitmetre.

Astfel, între orele 09:00 - 12:00, în vederea montării unor debitmetre în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 - Sistem SCADA Regional, localitățile Oarda de Jos, Oarda de Sus, Ciugud, Berghin și Ohaba vor rămâne fără apă potabilă.

Locuitorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz, clienții trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate, în vederea intervenției, la:

numărul unic Call Center 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463 (în afara programului Call Center)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News