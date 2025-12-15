Connect with us

Eveniment

Marți, 16 decembrie: APA CTTA oprește alimentarea cu apă potabilă în Oarda, Ciugud, Berghin și Ohaba. Care este motivul

Publicat

acum 39 de minute

Apa CTTA SA Alba - Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile, marți, 16 decembrie, în mai multe localități din județ. Se vor monta debitmetre.

Astfel, între orele 09:00 - 12:00, în vederea montării unor debitmetre în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 - Sistem SCADA Regional, localitățile Oarda de Jos, Oarda de Sus, Ciugud, Berghin și Ohaba vor rămâne fără apă potabilă.

Locuitorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz, clienții trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate, în vederea intervenției, la:

  • numărul unic Call Center 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)
  • Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463 (în afara programului Call Center)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 25 de minute

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă în Parlament. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Declarații
Evenimentacum 39 de minute

Marți, 16 decembrie: APA CTTA oprește alimentarea cu apă potabilă în Oarda, Ciugud, Berghin și Ohaba. Care este motivul
Evenimentacum O oră

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba sărbătorește 21 de ani de activitate în slujba comunității
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 9 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum o zi

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Rabla Auto 2025: o nouă sesiune a programului pentru persoane fizice începe marți, 16 decembrie. Valoarea ecotichetelor
bani pensii
Economieacum 4 ore

Schimbări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Impozit crescut pe dividende, reguli noi la microîntreprinderi și digitalizare extinsă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 25 de minute

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă în Parlament. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Declarații
Evenimentacum 8 ore

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, dezbătută și votată luni în plenul Parlamentului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Evenimentacum o zi

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 7 ore

Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Surprize plăcute pentru fiecare zodie
Actualitateacum o zi

Care este cel mai elegant oraș din Europa. Condițiile pe care le oferă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o zi

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Blajacum 5 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Actualitateacum o zi

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Educațieacum 22 de ore

Simulare Evaluare Națională 2026: când vor susține testările pentru examen elevii de clasa a VIII-a. Calendar și reguli
Mai mult din Educatie