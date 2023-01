Mașinile Salvamont vor putea utiliza girofarul. Legea, promulgată de președintele Iohannis

Anul 2022 a fost cel mai bun an din istorie pentru Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia. Sportivii au obținut la competițiile naționale și internaționale 239 de medalii, dintre care 110 de aur, 80 de argint, 49 de bronz.

Începând din anul 2017, CS Unirea Alba Iulia a reușit să își depășească performanțele precedente în ceea ce privește numărul de medalii obținute (excepție a făcut perioada pandemică în care multe competiții nu au mai fost organizate).

Astfel, ne bucurăm că după 2 ani în care pandemia și-a pus amprenta asupra sportului de performanță lucrurile au revenit la normal. Sportivii noștri au participat, în număr mare, la cele mai importante competiții, reușind să obțină rezultate remarcabile pe plan național, european și mondial.

Medaliile obținute pe secții sunt următoarele:

Secția Atletism:

31 medalii din care 12 de aur, 15 de argint, 4 de bronz;

Secția Box:

4 medalii din care: 3 argint, 1 bronz;

Secția Culturism și Fitness:

2 medalii din care: 1 argint, 1 bronz;

Secția Haltere:

3 medalii bronz;

Secția Judo:

13 medalii din care: 5 aur, 2 argint, 6 bronz;

Secția Orientare:

17 medalii din care: 10 aur, 3 argint, 4 bronz;

Secția Powerlifting:

147 medalii din care: 71 aur, 48 argint, 28 bronz;

Secția Taekwondo WT:

22 medalii din care: 12 aur, 8 argint, 2 bronz;

Secția Tenis de masă:

promovare Divizia B.

Total medalii: 239 din care: 110 aur, 80 argint, 49 bronz

”Felicit toți sportivii și antrenorii acestora pentru rezultatele deosebite. A fost un an greu dar frumos deopotrivă. Suntem mândri de performanțele obținute și ne bucurăm că am făcut, și în acest an, cinste județului Alba în țară și în străinătate. Mulțumim pentru sprijin Ministerului Sportului, Consiliului Județean Alba, Primăriei Alba Iulia, sponsorului S.C. Energosum S.R.L., colaboratorilor, partenerilor, mass-media pentru mediatizarea performanțelor, fiecărui suporter sau susținător, tuturor oamenilor de bine care au fost alături de noi”, a transmis Daniela Moșneag, director CS Unirea Alba Iulia.

2023 va fi, la fel, un an cu multe provocări în atingerea obiectivelor de creștere a performanțelor sportive. Pornim, din nou, la drum cu mult optimism și încredere, după rezultatele fantastice din 2022, dar și având în vedere că anul 2024 va fi unul simbol pentru CS Unirea Alba Iulia: este anul în care împlinim 50 de ani de la înființare! (CS Unirea Alba Iulia, instituție aflată în subordinea Ministerului Sportului, a fost înființată în anul 1974).