Post vacant în conducerea IPJ Alba, după ce comisarul Mihai Rus a ieșit la pensie. A fost adjunct al șefului inspectoratului

Unul dintre cele trei posturi de conducere de la nivelul IPJ Alba este vacant. Mai exact este vacant unul dintre cele două posturi de adjunct al șefului inspectoratului.

Vacantare vine în urma pensionării comisarului șef de poliție, Mihai Rus. Comisarul s-a pensionat după o carieră de 35 de ani, cu data de 31 iulie 2025.

Acesta a intrat în poliție în anul 1990 și pe întreaga sa carieră a deținut mai multe funcții de conducere.

Potrivit CV-ului în cariera sa de polițist, Mihai Rus a deținut următoarele funcții:

24 ianuarie 2012 – 31 iulie Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Alba

3 mai 2011 – 23 ianuarie 2012 – Împuternicit Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Alba

1 decembrie 2005 – 2 mai 2011 – Șeful Poliției Municipiului Sebeș

19 septembrie 2003 – 30 noiembrie 2005 – Șeful Poliției Orașului Abrud

1 octombrie 1997 – 18 septembrie 2003 – Ofițer operativ principal II, combaterea criminalității economico-financiare, Poliția Orașului Abrud

1 februarie 1995 – 30 septembrie 1997 – Ofițer operativ principal II, poliția de ordine publică, Poliția Orașului Abrud

1 ianuarie 1994 – 31 ianuarie 1995 – Agent de poliție rutieră, Poliția Orașului Abrud

15 decembrie 1990 – 31 decembrie 1993 – Agent de poliție rutieră, Poliția Municipiului Alba

1 iulie 1990 – 14 decembrie 1990 – Agent de ordine, Poliția Municipiului Alba Iulia

Momentan Inspectoratul de Poliție al Județului Alba este condus de comisarul șef Constantin Ilea și adjunctul Darius Bic.

