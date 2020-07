Medicii de la Spitalul Municipal din Blaj reclamă nereguli. Ce i-au transmis ministrului Sănătății, într-un memoriu

Mai mulți medici de la Spitalul Municipal Blaj au reclamat nereguli în legătură cu decizii luate de conducerea unității medicale în perioada stării de urgență. Spun că li s-au tăiat sporuri, iar unii au fost trecuți în concediu de odihnă, retroactiv, în condițiile în care în acea perioadă au făcut consultații de la distanță.

După ce nu au reușit să se înțeleagă cu conducerea spitalului, medicii au făcut sesizare la ITM Alba, pentru a cere o soluție de rezolvare a situației.

Aceștia vor banii cuveniți și zilele libere din concediile în care au fost trecuți, atât ei, cât și asistenții medicali, prin decizie a managementului unității medicale.

Inspecția Muncii a dispus corelarea dintre foile colective de prezență (pontajele – n.r.) și statele de plată, dar și acordarea drepturilor bănești cuvenite. Apoi medicii au cerut din nou mediere la conducerea spitalului, și aceasta fără succes.

Un alt pas pentru rezolvarea situației este un memoriu transmis ministrului Sănătății, în care aceștia cer soluții. Nu în ultimul rând, au în vedere și o rezolvare în instanță a cazului respectiv.

Este vorba despre 190 de persoane aflate în această situație, medici, asistente, infirmiere și îngrijitoare, potrivit celor care au semnat memoriul. Spitalul are 380 de angajați.

Spitalul Municipal Blaj a tratat, în perioada 2 aprilie – 29 mai, 100 de pacienți diagnosticați cu COVID-19. Unitatea a raportat o rată de vindecare de 71%. Spitalul a fost dotat, de-a lungul timpului, cu aparatură performantă, prin contribuția primăriei și a consiliului local.

De asemenea, administrația locală a derulat, în perioada cât spitalul a fost unitate-suport, o campanie de strângere de fonduri prin intermediul căreia au fost achiziționate materiale și echipamente de protecție pentru personalul medical, dar și aparate UVC pentru dezinfecție.

Care sunt nemulțumirile medicilor și ce vor de la ministrul Sănătății

În memoriul transmis ministrului Sănătății și semnat de 12 medici de la spitalul din Blaj, se descrie următoarea situație:

”Managerul Spitalului Municipal Blaj, în persoana d-lui Suciu Iacob, prin hotărârea nr. 70/30.04.2020, a dispus unilateral efectuarea a 10 zile de concediu de odihnă, în perioada 15-30.04.2020 (deci retroactiv) <personalului angajat, care nu a intrat în seriile care au acordat asistență medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV2>.

De aici rezultă mai multe nereguli. În primul rând, dispunerea efectuării retroactive a concediului, care, pe lângă faptul că contravine Codului muncii, e și lipsită de sens (nu poți dispune printr-o decizie ceva ce s-ar fi întâmplat deja).

În al doilea rând, s-a dispus trimiterea în concediu de odihnă, retroactiv și unilateral, și a medicilor care au efectuat consultații prin telemedicină în acea perioadă, în care au fost la dispoziția spitalului.

Și în al treilea rând, dacă e să facem o analiză a scriptelor, la Spitalul Municipal Blaj, în perioada 15-30.04.2020 nu a fost disponibil nici un medic din specialitățile Chirurgie Generală, Ortopedie-Traumatologie, Obstetrică-Ginecologie, Psihiatrie, Neurologie, plus personal mediu și auxiliar aferent (fiind în concediu), fapt ce contravine cu statutul de spital-suport Covid, care era obligat să acorde asistență medicală, la nevoie, pacienților Covid+, în cadrul acestor specialități. Probabil din acest motiv dl. manager nu a dispus efectuarea concediului de odihnă începând cu data de 1.05.2020.

Al doilea aspect pe care dorim să vi-l comunicăm este faptul că, atât în perioada 4-15.04.2020, cât și în perioada 1-31.05.2020, ne-a fost „tăiat” sporul de condiții deosebite, inclus în salariul brut lunar, ce apare în contractul individual de muncă.

În această perioadă, având în vedere statutul spitalului, personalul aflat la serviciu nu a avut acces la condicile de prezență, în spital nelucrându-se cu hârtii, ci doar electronic. Au fost întocmite foi colective de prezență, care au fost semnate, deci asumate de către conducerea Spitalului Municipal Blaj, foi in care am fost trecuți cu program normal de lucru și în baza cărora au fost întocmite statele de plată.

După ce am fost puși în fața faptului împlinit, i-am comunicat managerului Suciu Iacob neregulile privind acordarea retroactivă unilateral a concediului de odihnă și neconcordanța între foile colective de prezență și statele de plată (fără spor), dar dumnealui și-a menținut decizia.

Am sesizat ITM Alba cu privire la situația creată, răspunsul din partea acestei instituții (pe care vi-l anexăm împreună cu sesizarea) fiind dispunerea unor măsuri la adresa Spitalului Municipal Blaj, ce cuprind: realizarea concordanței între foile colective de prezență și statele de plată și acordarea drepturilor bănești cuvenite; comunicarea deciziei nr. 70/30.04.2020 (care nu ne-a fost comunicată la data sau imediat după întocmire) către angajați, pentru a putea fi atacată în instanță. În urma unei cereri făcute către conducere, decizia în cauză ne-a fost comunicată în data de 21.07.2020.

Având răspunsul dat de ITM, am apelat din nou la înțelegere și am propus medierea situației, dar fără rezultat, dl. manager persistând în decizia luată și motivând-o prin faptul că nu am fost prezenți fizic la spital, deși i-am adus la cunoștință prevederile art. 1 din OMS nr. 870/2004 actualizat în 8.12.2016, ce susține că „timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atributiile sale” și prevederile art. 3 din OMS nr. 74527/2020 potrivit cărora nu se afectează salarizarea personalului.

Răspunsul final al d-lui manager a fost să ne găsim dreptatea în instanță, deoarece aceasta este decizia lui și nu și-o va schimba.

Noi, ca și corp medical, în fața unei asemenea atitudini, ne simțim abuzați, jigniți, folosiți, trădați și dezamăgiți, deoarece considerăm că, atât timp cât ne-am făcut datoria onorabil, cu variabilele date de hazardul situației (unele specialități au avut mai multe cazuri decât altele, fapt pe care nu-l puteam controla și pentru care n-am avut nici o vină), nu meritam să fim tratați astfel.

Subliniem faptul că nimeni nu a încercat vreodată să se eschiveze din fața unui caz Covid+ (lucru de care am fost acuzați de dl. manager, cu un limbaj nedemn de funcția pe care o ocupă), din contră, la data la care s-a înrăutățit situația în România, eram dispuși să venim la spital să acordăm asistență și ajutor colegilor din ATI, indiferent ce specialitate aveam, în cazul în care situația va ajunge ca în alte țări grav afectate (Italia, Spania la acel moment).

Din păcate, acest gen de atitudine din partea noastră nu a fost apreciată, mai mult de atât, ne-au fost încălcate abuziv drepturile. Iar atitudinea d-lui manager, care, în loc să-și aprecieze, să-și motiveze și să înțeleagă că cea mai importantă verigă a unui spital e personalul medico-sanitar, care definește scopul instituției în sine, se comportă conform celebrului <L’Etat, C’est moi>. Această situație nu e prima de acest gen, în care, la încercarea de a găsi împreună o soluție am primit răspunsuri de genul <Nu-ți convine, dă-ți demisia!> sau <N-ai cameră de gardă, du-te dormi cu portarul!>”.

Funcționarea spitalului din Blaj ca unitate-suport pentru tratarea pacienților COVID

Spitalul Municipal Blaj a fost desemnat spital-suport Covid din 1 aprilie, în 6 aprilie a primit primul pacient diagnosticat și a funcționat în acest regim până în 9 iunie.

De la această dată, tratarea pacienților cu noul coronavirus a fost asigurată doar în trei secții, aflate într-un corp de clădire separat de sediul principal al spitalului.

Statutul de spital-suport a presupus și reorganizarea activității. Personalul medical s-a pregătit să primească pacienti Covid+ cu patologie specifică secțiilor Infecțioase, ATI, Interne, Chirurgie, Ortopedie-Traumatologie, Obstetrică-Ginecologie, Pneumologie, Neurologie, Psihiatrie, Pediatrie.

Ce mai spun medicii:

