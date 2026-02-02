Analiză: Facturi la gaze mai mari cu 30% pentru luna ianuarie. Creșterea resimțită mai ales la locuințele neizolate termic

Facturile la gaze ale românilor vor fi cu până la 30% mai mari în ianuarie 2026 față de aceeași lună din 2025, pe fondul creșterii consumului cu 18% și al importurilor de gaze mult mai scumpe, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Creșterea va fi resimțită mai ales de locuințele neizolate, unde majorările pot ajunge la câteva sute de lei într-o singură lună.

„România a intrat din nou în aceeaşi muncă a iernii în care frigul nu mai este doar o senzaţie, ci devine un cost. Un cost care se vede clar în apartamente, în case şi, mai ales, în facturi. Iar vestea este că, în ianuarie 2026, facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari decât în ianuarie 2025.

Frigul a crescut consumul de gaze

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, consumul de gaze al populației a crescut cu aproximativ 18%, în timp ce o parte importantă din necesar a fost acoperită din importuri, care au costat chiar și cu 40% mai mult decât anul trecut. Deși depozitele de gaze erau mai bine aprovizionate, ele nu au putut acoperi vârfurile de consum generate de ger.

În practică, acest lucru se vede direct în facturi. În apartamentele izolate, majorarea este estimată între 100 și 200 de lei pentru luna ianuarie. În locuințele neizolate sau în case, creșterea poate ajunge la 200–400 de lei. Diferențele apar în funcție de mărimea locuinței, tipul construcției și pierderile de căldură.

Specialiștii atrag atenția că problema reală nu este doar prețul gazului, ci starea locuințelor. Multe blocuri pierd căldura prin pereți, ferestre și acoperișuri prost izolate, iar locatarii ajung să consume mai mult fără să simtă un confort real. Astfel, iarna devine pentru mulți români o perioadă de stres, în care încălzirea locuinței se transformă într-un calcul permanent între confort și bani.

Concluzia experților este clară: fără investiții serioase în reabilitare termică și eficiență energetică, fiecare iarnă rece va aduce aceleași facturi mari, indiferent de plafonări sau promisiuni. Frigul trece, dar pierderile rămân.

Estimare costuri gaze pentru locuințe

Comparativ ianuarie 2025 vs ianuarie 2026 (estimativ, încălzire + apă caldă + gătit), pentru o

locuință izolată:

a) Apartament

2 camere: 300 lei / ianuarie 2025 → 400 lei / ianuarie 2026 (+100 lei)

3 camere: 350 lei / ianuarie 2025 → 455 lei / ianuarie 2026 (+105 lei)

4 camere: 450 lei / ianuarie 2025 → 585 lei / ianuarie 2026 (+135 lei)

b) Casă (100–150 mp) 600 lei / ianuarie 2025 → 780 lei / ianuarie 2026 (+180 lei)

Și asta e doar media. Dacă stai într-un apartament „problemă” sau într-o casă mai veche, creșterea se simte ca o palmă.

„Dar poate cea mai amară concluzie e alta: România încă funcţionează iarna după o loterie termică. Cine are un apartament în bloc izolat şi vecini care încălzesc devine „norocos”.

Cine stă la colţ, la parter sau la ultimul etaj, cine are pereţi umezi şi tâmplărie veche plăteşte nu doar gazul, ci şi toate greşelile vechi de construcţie şi întreţinere.

Creşterea facturii iarna nu loveşte doar confortul, ci şi psihicul

Şi mai e ceva: creşterea facturii iarna nu loveşte doar confortul, ci şi psihicul. Oamenii ajung să urmărească centrala ca pe un contor de stres: „cât să o mai ţin?”, „ce temperatură să pun?”, „dacă scot un calorifer din funcţiune”, „dacă mă îmbrac mai gros?”. Asta nu e economie – se adaptează la un sistem în care locuinţele eficiente sunt excepţia, nu regula.

Problema reală nu e că a fost un ianuarie mai rece. Problema e că, an de an, românii îşi pun întrebarea „Cum ne încălzim decent fără să nu ne îngropăm financiar?”. Iar răspunsul nu va veni doar din discursuri despre plafonări sau „piaţă”.

Concluzia generală exprimată de către expertul AEI este că, în ianuarie 2026, factura la gaze se va majora cu 30%, „nu doar datorită preţului şi fenomenelor meteo, ci şi faptului că blocurile sunt nereabilitate şi izolaţia făcută prost” susţine Dumitru Chisăliţă.

