Mesaje de Sfântul Ștefan: Urări pentru WhatsApp, Messenger sau SMS pentru cei care își sărbătoresc onomastica pe 27 decembrie

acum O oră

Mesaje de Sfântul Ștefan: La mulți ani Ștefan, La mulți ani Ștefania. Peste 500.000 de români își serbează pe data de 27 decembrie ziua onomastică. Este vorba despre cei pe care îi cheamă Ștefania, Ștefan, Istvan, Fănel, Ştefănel, Ștefănuț, Fane, Ştefana, Fănica, Fănuța. 

Cele mai frumoase urări fie prin mesaje pe Whats App, Messenger sau SMS sunt redate mai jos. Alege un mesaj și transmite-l unui prieten sau unei prietene care pe 27 decembrie își serbează onomastica.

La mulți ani de Sfântul Ștefan

Sper că sărbătoarea SFÂNTULUI ŞTEFAN să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Toate gândurile mele sunt la tine, ŞTEFANE! Îţi doresc să ai o zi superbă şi să fii înconjurat doar de iubire! La Mulţi Ani, ŞTEFAN!

Bucuria lumii toată/ Zi de zi-n uşa să-ţi bată/ Bunul Dumnezeu să-ţi dea/ Tot ce îţi doreşti şi ai vrea!

Fie ca fiecare rază de soare care ajunge la tine să-ţi aducă succes, fericire şi prosperitate! La mulţi ani, ŞTEFAN!

Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de iarnă să te mângâe cu mirosul îmbietor al bucatelor alese iar sufletul să-ţi rămână deschis către calea fericirii şi împlinirilor măreţe! La Mulţi Ani, ŞTEFANE!

Fiecare fulg de nea să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite! La Mulţi Ani, ŞTEFAN!

SFÂNTUL ŞTEFAN căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi, să-ţi aducă linişte şi pace şi să nu lase că speranţa să se stingă din sufletul tău! La mulţi ani cu împliniri şi numai cu momente frumoase în viitor, ŞTEFAN!

SMS-uri de Sfântul Ștefan

Ştefan – Hai noroc şi voie bună/ Să petrecem împreună/ C-astăzi este o zi mare/ Şi-i motiv de sărbătoare! La mulţi ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag/ Şi-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume! La mulţi ani Ștefane!

Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să-i faci fericiţi pe toţi din jurul tău cu bunătatea, dragostea şi frumuseţea sufletului tău! La mulţi ani dragul meu Ştefan!

La mulţi ani! Sfântul Ştefan să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale, să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi!

Îţi doresc o oră de linişte, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate şi un mileniu de bani! La Mulţi Ani!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez că atât ziua de astăzi, cât şi zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani!

Sper că sărbătoarea Sfântului Ştefan să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Toate gândurile mele sunt la tine Ștefane! Îţi doresc să ai o zi superbă şi să fii înconjurată doar de iubire! La Mulţi Ani!

Mesaje și Urări pentru Ștefan și Ștefania

Mult noroc și tot ce-ți doresti. La mulți ani, ŞTEFANIA!

Fie ca SFÂNTUL ŞTEFAN să-ți îndeplinească toate dorințele!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor care îți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții, multă sănătate, iar Dumnezeu să îți călăuzească și să orânduiască totul cum este mai bine pentru tine! La mulți ani, ŞTEFAN!

Visele și speranțele de azi să devină realitate, orice cădere un pas înainte, gândul bun și fericirea să te însoțească mereu! La Mulți Ani, ŞTEFAN!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o raza de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Îți doresc multă sănătate și toate dorințele să ți se împlinească! La mulți ani, ŞTEFAN!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul ciocârliei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori! La mulţi ani, ŞTEFAN!

Mesaje și urări pentru cei pe care îi cheamă Ștefan sau Ștefania

Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să-i faci fericiţi pe toţi din jurul tău cu bunătatea, dragostea şi frumuseţea sufletului tău! La mulţi ani, dragul meu ŞTEFAN!

La mulţi ani! SFÂNTUL ŞTEFAN să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale, să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi!

Îţi doresc o oră de linişte, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate şi un mileniu de bani! La Mulţi Ani, ŞTEFAN!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez că atât ziua de astăzi, cât şi zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani, ŞTEFAN!

La mulți ani de Sfântul Ștefan. Mesaje clasice

Sper că sărbătoarea SFÂNTULUI ŞTEFAN să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Toate gândurile mele sunt la tine, ŞTEFANE! Îţi doresc să ai o zi superbă şi să fii înconjurat doar de iubire! La Mulţi Ani, ŞTEFAN!

Bucuria lumii toată/ Zi de zi-n uşa să-ţi bată/ Bunul Dumnezeu să-ţi dea/ Tot ce îţi doreşti şi ai vrea!

Fie ca fiecare rază de soare care ajunge la tine să-ţi aducă succes, fericire şi prosperitate! La mulţi ani, ŞTEFAN!

Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de iarnă să te mângâe cu mirosul îmbietor al bucatelor alese iar sufletul să-ţi rămână deschis către calea fericirii şi împlinirilor măreţe! La Mulţi Ani, ŞTEFANE!

Fiecare fulg de nea să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite! La Mulţi Ani, ŞTEFAN!

SFÂNTUL ŞTEFAN căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi, să-ţi aducă linişte şi pace şi să nu lase că speranţa să se stingă din sufletul tău! La mulţi ani cu împliniri şi numai cu momente frumoase în viitor, ŞTEFAN!

