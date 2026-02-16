Connect with us

Meteorologii anunță un nou val de frig. Avertizare Cod Galben ploi, ninsori și viscol în Alba și alte județe, până miercuri

prognoza meteo vremea in alba

Publicat

acum 26 de secunde

Vremea se răcește din nou, iar în unele zone din țară va ninge. Meteorologii au emis luni dimineața noi avertizări de vreme rea, cu temperaturi scăzute, ploi, ninsori și intensificări ale vântului. În Alba este Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol, de marți dimineața până miercuri, la ora 14:00. 

Potrivit ANM, luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade. Miercuri vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade.

Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.

Marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5...15 cm și local de 20...30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45...65 km/h. În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută.

Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

  • Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 14:00

În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile.

Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

Cod Galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă

  • Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 22:00 - 18 februarie, ora 14:00

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 ... 90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

Se va depune strat de zăpadă în medie de 10 ... 20 cm (echivalent în apă de 15 ... 25 l/mp).

sursa: meteoromania.ro

