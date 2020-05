Mihnea Costachi a câștigat Finala Turneelor de Șah Online ale României. A luat 8 puncte din 9 partide la proba de blitz

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) îi atenționează pe cei care doresc să plece la muncă în străinătate, în această perioadă, să se informeze din timp asupra condițiilor de muncă oferite și prezintă indicatori de pericol ce pot semnala o posibilă situație de trafic de persoane.

”Pandemia de coronavirus, cu care ne confruntăm are efecte multiple, inclusiv în plan economic şi social, iar măsurile impuse de autorităţi, în cadrul efortului general de a limita răspândirea virusului, au afectat cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă. Multe persoane vulnerabile aleg să plece către orice ofertă de muncă, fără să-şi ia minimele măsuri de precauţie.

După 15 mai, este posibil ca numărul acestor situaţii să crească. Din păcate, un număr destul de mare al victimelor traficului de persoane din Europa este reprezentat de cetăţeni români”, precizează reprezentanții ANITP.

Potrivit sursei citate, ”persoanele care caută locuri şi oportunităţi de muncă pentru a-şi asigura veniturile necesare ar putea fi tentate să accepte aproape orice propunere pentru un loc de muncă, ceea ce îi poate face vulnerabili la capcanele traficanţilor.

Aceştia vor profita întotdeauna de lipsa de informaţie, de nemulţumirea privind nivelul veniturilor şi de credulitatea persoanelor, încercând să le transforme în victime, în scopul exploatării”.

Recomandări ANITP pentru cei care vor să plece la muncă în străinătate

– verificaţi temeinic, utilizând mai multe surse de informare (site-uri, Facebook – grupuri destinate locurilor de muncă, Registrul Comerţului etc.) firma la care urmează să vă angajaţi, precum şi agenţia de plasare a forţei de muncă (dacă este cazul)

– înainte de părăsirea ţării, semnaţi un contract de muncă în limba română sau într-o limbă pe care o cunoaşteţi foarte bine; contractul trebuie să conţină clauze clare referitoare la activităţile pe care urmează să le desfăşuraţi, programul de muncă, drepturile salariale, etc.

– refuzaţi orice angajament care ar putea duce ulterior la şantajarea dumneavoastră (plata unor servicii, a transportului, oferirea unor bani cu împrumut etc.)

– anunţaţi persoanele de încredere când, unde şi cu cine urmează să plecaţi şi stabiliţi o parolă de urgenţă pe care să o folosiţi în caz de pericol

– notaţi coordonatele Ambasadei sau ale misiunii diplomatice a României în ţara de destinaţie sau datele de contact ale unei organizaţii anti-trafic din ţara respectivă

– dacă pe timpul călătoriei aveţi suspiciuni, reţineţi orice detalii privind traseul efectuat şi persoanele care vă însoţesc

– în cazul în care ajungeţi într-o împrejurare periculoasă, anunţaţi autorităţile (poliţie, ambasadă) și informaţi orice persoană cu care intraţi în contact despre situaţia în care vă aflaţi.

Atenţionare ANITP cu privire la importanţa informării şi verificării prealabile a unei oferte de muncă

Prin intermediul anunţurilor şi al unui comportament specific, traficanţii reuşesc să atragă victimele în plasa exploatării. Există un tipar legat de astfel de anunţuri, mai precizează ANITP:

– anunţul promite câştiguri substanţiale într-un timp scurt;

– nu solicită experienţă în domeniu;

– nu solicită anumite studii, cursuri sau cunoaşterea limbii ţării de destinaţie;

– sarcinile de muncă nu sunt clar specificate;

– Compania/datele de contact ale angajatorului sunt vag prezentate sau nu pot fi clar regăsite în anunţ;

– plata transportului;

– diferite oferte de lucru on-line si nu numai, de regulă însoțite de menţiuni precum: “open mind”, câştiguri rapide peste medie şi activitate discretă

– videochat, asistentă personală;

– căsătoria de convenienţă;

– plata unor servicii turistice în străinătate;

– împrumutarea unor sume de bani.

Indicatori de pericol pot semnaliza pregătirea unei situaţii de trafic de persoane: plata transportului, sprijin pentru perfectarea documentelor, împrumutarea unor sume de bani pentru plata transportului, obţinerea documentelor, şedere (etc.), propunerea de a pleca cu acte false, propunerea de a pleca cu viză turistică, perfectarea documentelor fără participarea ta şi într-un timp foarte scurt, ţinerea secretă a plecării faţă de rude, apropiaţi, prieteni (etc.), sugestia de a nu spune adevărul la frontieră despre scopul plecării, lipsa unor condiţii pentru viitorul loc de muncă: experienţă, studii, cunoaşterea limbii ţării, intenţia de a fi deposedat de actele de identitate: acestea pot fi reţinute doar de oficialităţile de la frontieră, poliţie şi jandarmerie; nicio altă persoană nu are dreptul să le reţină, intenţia de a fi deposedat de telefonul mobil, tabletă, restricţionarea accesului la orice mijloc de legătură.