Ministrul Energiei: Consumatorii casnici de electricitate să încheie contracte pe piața liberă, unde prețurile sunt mai mici

Miki Lupu, criminalul care a îngroznit cetățenii din Alba Iulia după ce a ucis cu sânge rece o femeie, în cartierul Partoș, va sta în închisoare pentru tot restul vieții, asta după ce judecătorii din Galați i-au comutat pedeapsa.

Mai exact, Miki, condamnat pentru crima din Alba Iulia în timp ce se afla în Penitenciarul Galați a încercat să își omoare colegul de celulă.

În urma faptei, judecătorii Tribunalului Galați au comunat pedeapsa la închisoare pe viața.

Pe 15 februarie 2020 în timp ce se afla închis în Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați, Miki în timpul unui conflict spontan a luat o bara de metal și l-a lovit de mai multe ori pe un alt deținut.

Victima acestuia a avut nevoie de peste 55 de zile de îngrijiri medicale.

Tentativă de evadare

În noiembrie 2019 Miki a fost la un pas să evadeze din penitenciarul Gherla. Acesta a săpat un tunel în zidul camerei de deţinere, în spatele frigiderului, cu o lungime de 46 cm, înălţime de 27 cm şi adâncime de 33 cm.

Din primele informaţii, deţinutul ar fi săpat în zidul camere, în zile repetate, tunelul pe care-l uda cu apă pentru a atenua zgomotele produse, pentru a ajunge în ghena de gunoi de pe secţia de deţinere.

Această ghenă de gunoi, aferentă secţiei de deţinere comunică printr-un burlan care are grosimea necesară trecerii unui om, cu ghena din afara sectorului de deţinere, unde se află şi curţile de plimbare ale deţinuţilor. Deţinutul mai avea un rând de cărămidă de scos şi ajungea în ghena de gunoi iar de acolo afară”, au spus sursele citate la acea vreme.

Crima din Alba Iulia

„Aflându-se pe raza municipiului Alba Iulia, în scopul de a sustrage bani și bunuri, a pătruns fără drept în curtea și în casa locuinței victimei D. C. – în vârstă de 80 de ani și a fiului acesteia, persoana vătămată D. C. O. – în vârstă de 53 de ani, locuință situată în municipiul Alba Iulia, județul Alba, ocazie cu care le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu o piatră de decor de grădină, de dimensiuni mari și cu picioarele, în zona capului și a pieptului, sustrăgând din casa locuinței acestora suma de aproximativ 4.300 lei, precum și obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzându-le leziuni grave care au condus la decesul victimei D. C. și la internarea medicală de urgență a persoanei vătămate D. C. O.”, a precizat, la data respectivă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Sentința Tribunalului Galați

Condamnă inculpatul LUPU MĂDĂLIN MIKI pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, (…) la o pedeapsă de 20 ani închisoare (faptă din 15.02.2020). 1.2. (…). Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze a fost săvârşită în timpul executării pedepsei detenţiunii pe viaţă aplicate prin sentinţa penală nr. 183 / 01.07.2019 a Judecătoriei Reşiţa (definitivă prin neapelare la 24.07.2019) (…) adaugă pedeapsa de 20 ani închisoare aplicată în prezenta cauză la pedeapsa detenţiunii pe viaţă aplicate prin sentinţa penală nr. 183 / 01.07.2019 a Judecătoriei Reşiţa, urmând ca inculpatul LUPU MĂDĂLIN MIKI să execute pedeapsa detenţiunii pe viaţă,(…), se arată în sentința judecătorilor din Galați din data de 23 octombrie 2020.

Miki nu a mai contestat decizia judecătorilor, iar aceasta a devenit definitivă prin neapelare.