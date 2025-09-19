Connect with us

Eveniment

Ministrul Mediului: Filmările și imaginile surprinse de comisarii Gărzii de Mediu pe teren vor fi folosite ca probe în instanță

Publicat

acum 21 de secunde

Toate filmările și imaginile surprinse de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu (GNM) pe teren vor fi folosite ca probe în instanță, a transmis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. 

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităților! Astăzi a fost adoptată Ordonanța de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viață din cauza unor șmecheri care se îmbogățesc, otrăvindu-ne pe noi toți. Schimbăm asta”, a subliniat Buzoianu, într-un comunicat de presă.

La propunerea MMAP, Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea OUG a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale.

„Acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor și echipamentelor achiziționate de Garda Națională de Mediu în proiectul ‘Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu’, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de implementare 31.12.2025, prin efectuarea a minimum 400 de controale cu dotările noi achiziționate. În acest sens, acțiunile comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu în spații publice, precum și în spații private unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte și fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate și fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, dotarea comisariatelor județene ale GNM cu echipamente digitale pentru activitățile de monitorizare și control al gestionării deșeurilor este prevăzută în cadrul Jalonului 56 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Operaționalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor va conduce la creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal. În cadrul proiectului amintit, au fost achiziționate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp”, notează ministerul.

Proiectul face parte din Investiția I.3. Dezvoltarea capacităților intituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării, Subinvestiția I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu Componenta 3: Managementul deșeurilor.

Ministerul Mediului susține că adoptarea acestei Ordonanțe subliniază necesitatea urgentă pentru crearea unui cadru legislativ cât mai coerent și armonizat cu cerințele OCDE, prin adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgență, pentru a completa legislația primară aplicabilă în domeniul deșeurilor și pentru consolidarea capacității instituționale a Gărzii de Mediu.

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de secunde

Ministrul Mediului: Filmările și imaginile surprinse de comisarii Gărzii de Mediu pe teren vor fi folosite ca probe în instanță
Evenimentacum 9 ore

Noul vortex polar poate aduce o iarnă cu ger și ninsori abundente în România. Ce spun meteorologii
Evenimentacum 10 ore

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după ce s-a enervat din cauza TV-ului din celulă. Ce a făcut
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum 22 de ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 ore

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 16 ore

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 11 ore

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 15 ore

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 4 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 2 zile

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie