Ministrul Mediului: Filmările și imaginile surprinse de comisarii Gărzii de Mediu pe teren vor fi folosite ca probe în instanță

Toate filmările și imaginile surprinse de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu (GNM) pe teren vor fi folosite ca probe în instanță, a transmis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităților! Astăzi a fost adoptată Ordonanța de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viață din cauza unor șmecheri care se îmbogățesc, otrăvindu-ne pe noi toți. Schimbăm asta”, a subliniat Buzoianu, într-un comunicat de presă.

La propunerea MMAP, Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea OUG a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale.

„Acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor și echipamentelor achiziționate de Garda Națională de Mediu în proiectul ‘Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu’, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de implementare 31.12.2025, prin efectuarea a minimum 400 de controale cu dotările noi achiziționate. În acest sens, acțiunile comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu în spații publice, precum și în spații private unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte și fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate și fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, dotarea comisariatelor județene ale GNM cu echipamente digitale pentru activitățile de monitorizare și control al gestionării deșeurilor este prevăzută în cadrul Jalonului 56 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Operaționalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor va conduce la creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal. În cadrul proiectului amintit, au fost achiziționate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp”, notează ministerul.

Proiectul face parte din Investiția I.3. Dezvoltarea capacităților intituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării, Subinvestiția I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu Componenta 3: Managementul deșeurilor.

Ministerul Mediului susține că adoptarea acestei Ordonanțe subliniază necesitatea urgentă pentru crearea unui cadru legislativ cât mai coerent și armonizat cu cerințele OCDE, prin adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgență, pentru a completa legislația primară aplicabilă în domeniul deșeurilor și pentru consolidarea capacității instituționale a Gărzii de Mediu.

