Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că vor fi intensificate controalele privind concediile medicale. Monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.

„La început de mandat am pornit cu monitorizarea strictă a concediilor medicale. Controalele mari au dus la 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive. Un impact bugetar de peste 1 miliard", a declarat Alexandru Rogobete la Digi24, potrivit Mediafax.

Controalele vor continua, ba chiar se vor înăspri.

„Angajatorii au dreptul să ne sesizeze dacă au angajați cu asemenea comportament. Și noi la sănătate am avut oameni care au apelat la concedii medicale când e mult de muncă", a mai spus Rogobete.

Ministrul a subliniat că autoritățile sunt „cu farul” pe acest fenomen, care poate fi redus și mai mult.

„1 miliard de lei aruncați pe concedii fictive. Am făcut ordine în acest segment. Sunt cu farul pe acest fenomen. Putem reduce și mai tare acest fenomen. Simțim nevoia ca de săptămâna viitoare să punem noi măsuri care să descurajeze acest fenomen. Să descurajeze medicul, dar și pacientul. E primul an când în august nu avem punte de prelungire a vacanței", a declarat Alexandru Rogobete.

Clarificări

Ministrul Sănătății și-a exprimat regretul pentru o declarație anterioară și a făcut clarificări.

„A fost o declarație nefericită a mea. Aș vrea să clarific. Din controalele făcute pe concedii medicale și pe handicap, jumătate sunt fictive. S-a înțeles că certificatele de handicap erau fictive. Îmi cer scuze. Trebuie făcută diferența între certificate cu handicap ireversibil, sau cele reversibile. La cele reversibile s-a sărit calul. Au fost pentru unele boli care nu există sau au fost inventate", a spus ministrul.

Rogobete a mai precizat că statul nu face suficient pentru cei cu handicap.

„În România există persoane cu grad de handicap care nu beneficiază de însoțitor, pentru că nu știu să ceară, pentru că acele comisii nu își fac treaba. Dar e și un număr mare care fraudează aceste lucruri. Acesta e segmentul pe care l-am atacat, aici venim cu măsuri legislative. Cei care încearcă să fraudeze statul pentru beneficii să nu le mai aibă. De competența justiției sunt cei care au eliberat aceste documente, medici și comisii”, a conchis Alexandru Rogobete.

