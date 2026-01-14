Minor trimis în judecată după ce a violat o fetiță pe treptele Sălii Unirii din Alba Iulia. Ce fapte abominabile a comis tânărul

Un minor de doar 14 ani din Alba va fi judecat pentru o faptă greu de descris în cuvinte. Este o faptă abominabilă, dar care trebuie explusă public pentru a trage un semnal de alarmă. Accesul nelimitat al minorilor pe internet, în special pe site-uri dedicate adulților.

Minorul în cauză, George C.N. a violat o fetiță de doar patru ani și jumătate. Fapta s-a petrecut în public, în punctul zero al Cetății Alba Carolina din Alba Iulia, treptele din spate ale Sălii Unirii.

S-a întâmplat în data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 21.00. Aproape o lună mai târziu, în data de 1 octombrie minorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Între timp a fost plasat în arest la domiciliu. Câteva luni mai târziu, în data de 13 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au decis trimiterea în judecată a minorului.

Faptele pe care acesta le-a comis au fost detaliate de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, în motivarea instanței, în data de 13 ianuarie 2026. Motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul instanțelor de judecată, rejust.ro. Atenție sunt detalii care vă pot șoca emoțional.

Fapte abominabile comise de minor

Potrivit motivării instanței, ”inculpatul în seara zilei de 6 septembrie 2025, în timp ce se afla pe scările din spatele Sălii Unirii, clădire situată în Piața Custozza din Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate în vârstă de 4 ani și 5 luni, de a-și exprima voința determinată de vârsta fragedă, a săvârșit asupra minorei acte de natură sexuală ( a îmbrățișat-o, a sărutat-o pe gură, a mângâiat-o în zona genitală, și-a introdus mâna minorei în pantaloni și s-a masturbat), după care a întins-o pe spate pe un postament din beton, i-a tras pantalonii scurți și lenjeria intimă mai jos de genunchi și a întreținut cu minora un act sexual oral”, au notat magistrații în motivarea instanței.

În data de 13 ianuarie 2025 magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis rechizitoriul procurorilor și au dispus începerea judecății. Inculpatul va ajunge în fața instanței și va fi judecat pentru viol comis asupra unui minor.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

