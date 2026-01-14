Connect with us

Eveniment

Minor trimis în judecată după ce a violat o fetiță pe treptele Sălii Unirii din Alba Iulia. Ce fapte abominabile a comis tânărul

Publicat

acum 2 ore

Un minor de doar 14 ani din Alba va fi judecat pentru o faptă greu de descris în cuvinte. Este o faptă abominabilă, dar care trebuie explusă public pentru a trage un semnal de alarmă. Accesul nelimitat al minorilor pe internet, în special pe site-uri dedicate adulților. 

Minorul în cauză, George C.N. a violat o fetiță de doar patru ani și jumătate. Fapta s-a petrecut în public, în punctul zero al Cetății Alba Carolina din Alba Iulia, treptele din spate ale Sălii Unirii. 

S-a întâmplat în data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 21.00. Aproape o lună mai târziu, în data de 1 octombrie minorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Între timp a fost plasat în arest la domiciliu. Câteva luni mai târziu, în data de 13 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au decis trimiterea în judecată a minorului.

CITEȘTE ȘI: Minor de 14 ani, arestat după ce a violat o fetiță de patru ani în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Ce spun procurorii

Faptele pe care acesta le-a comis au fost detaliate de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, în motivarea instanței, în data de 13 ianuarie 2026. Motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul instanțelor de judecată, rejust.ro.  Atenție sunt detalii care vă pot șoca emoțional.

Fapte abominabile comise de minor

Potrivit motivării instanței, ”inculpatul în seara zilei de 6 septembrie 2025, în timp ce se afla pe scările din spatele Sălii Unirii, clădire situată în Piața Custozza din Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate în vârstă de 4 ani și 5 luni, de a-și exprima voința determinată de vârsta fragedă, a săvârșit asupra minorei acte de natură sexuală ( a îmbrățișat-o, a sărutat-o pe gură, a mângâiat-o în zona genitală, și-a introdus mâna minorei în pantaloni și s-a masturbat), după care a întins-o pe spate pe un postament din beton, i-a tras pantalonii scurți și lenjeria intimă mai jos de genunchi și a întreținut cu minora un act sexual oral”, au notat magistrații în motivarea instanței.

În data de 13 ianuarie 2025 magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis rechizitoriul procurorilor și au dispus începerea judecății. Inculpatul va ajunge în fața instanței și va fi judecat pentru viol comis asupra unui minor.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Pamfil

    miercuri, 14.01.2026 at 10:49

    parinti iresponsabili care-si lasa odraslele libere pe internet. Acolo vad atrocitati si pornografie la liber. Asa zisele retele sociale sunt arme de manipulare si spalat creierul in masa. Rezultatul: o populatie indobitocita, credula si fara rusine.

    Expunerea repetata la atrocitati si pornografie distrug perceptia realitatii si normalizeaza anormalul.

    Tanarul este exemplu clar !

    Cati parinti nu se scuza ca-si lasa copii in fata smartfonului si a tabletei "ca sa taca"?

    Celelalte generatii de parinti cum si-au crescut copii fara smartfon si fara internet?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Vârstnicul rănit grav în explozia din Fărău A DECEDAT. Soția se află în stare gravă pe secția de ATI a spitalului din Alba Iulia
Evenimentacum 34 de minute

Vești proaste de la meteorologi: se încălzește apoi vine iar o perioadă de ger. Vor fi avertizări de polei în mai multe zone
Evenimentacum 54 de minute

Un tânăr din Sebeș căutat de polițiști încă din vara lui 2025 prins după ce a spart un magazin și a furat 100 de pachete de țigări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

bani pensii
Administrațieacum O oră

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile
Administrațieacum 2 ore

Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 19 ore

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Economieacum o zi

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 22 de ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 4 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum 17 ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 13 ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie