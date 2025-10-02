Minor de 14 ani, arestat după ce a violat o fetiță de patru ani în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Ce spun procurorii

Un minor în vârstă de 14 ani George C. N. a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, după ce a violat o fetiță de patru ani. Fapta s-a petrecut în Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Din câte se pare a avut loc în jurul Sălii Unirii, sâmbătă, 6 septembrie, în jurul orei 21.00.

În data de 1 octombrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pe numele minorului. Oroarea a fost comisă de minor, în urmă cu o lună.

Procurorii au comunicat pe scurt fapta comisă de acesta. Acțiunea penală a început în data de 1 octombrie, pe numele suspectului.

”În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 6 septembrie 2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa.

Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30 septembrie 2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

”Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a inculpatului N. G. Constantin (….) dispune arestarea preventivă a inculpatului N. George C., cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, (….) pe o durată de 30 zile, începând cu data de 01.10.2025 până la data de 30.10.2025, inclusiv. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului N.George C. de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu (….)”, se arată în soluția pe scurt a Judecătoriei Alba Iulia.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

