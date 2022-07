Misiune de salvare în concediu: Ionuț, pompier militar la ISU Alba a salvat un bărbat de la înec în stațiunea 2 Mai

Absolventa Emilia Gogotă, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, promoția 2022, a fost admisă prima la specializarea controlor trafic aerian din cadrul Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Încrederea, voința, seriozitatea și perseverența sunt atuurile care te ajută să ajungi acolo unde îți dorești.

Pe aceste atuuri a mizat și absolventa Emilia Gogotă, pentru a ajunge să își îndeplinească obiectivele propuse, potrivit reprezentanților Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

”A crezut în ele și a muncit mult până când acestea au devenit realitate.

A fost admisă prima la specializarea „Controlor trafic aerian” la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov și afirmă cu tărie că atunci când ai încredere și voință poți ajunge unde îți dorești” au transmis, într-o postare pe Facebook, cei de la Colegiul Militar.

„Reușita mea de a fi admisă pe prima poziție la specializarea „Controlor trafic aerian” se datorează muncii și efortului depuse de-a lungul celor patru ani de liceu militar.

Locurile puține scoase la concurs și concurența nu m-au descurajat, ci m-au ambiționat și mai mult pentru a obține nu orice loc, ci primul.

Cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste probele de selecție, mai apoi peste examenul de bacalaureat și în final examenul de admitere. Cu încredere și voință, toți putem ajunge unde ne dorim!”, afirmă Emilia.

Pentru Emilia, colegiul militar nu a fost doar locul care i-a devenit casă timp de patru ani, ci și locul în care a reușit să atingă performanțe, călăuzită de cadrele didactice și militare.

„Sunt mândră că am absolvit Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, instituție care mi-a fost timp de patru ani casă, având un rol important în conturarea caracterului meu.

Am avut ocazia să cunosc oameni deosebiți cu care am râs și am plâns, fiind mereu aproape la nevoie.

Încă din clasa a IX-a mi-am dorit două lucruri: să ajung elev gradat în cadrul colegiului și să fiu admisă prima la academie.

De aceea m-am străduit mereu să ajung cât mai sus și să îmi depășesc limitele, iar cu ajutorul profesorilor și al cadrelor militare am reușit să ating aceste performanțe.

Sunt foarte bucuroasă că am izbutit să îmi împlinesc dorințele și sunt sigură că toți absolvenții acestui colegiu au același sentiment”, spune Emilia.

sursa: Facebook Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia