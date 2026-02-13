Bărbat din Sebeș, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Sebeș a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului pe o stradă din Petrești.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 19:50, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Zorilor din localitatea Petrești, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,81mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă/rol ilustrativ

