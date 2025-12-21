Neplata pensiei de întreţinere, considerată violenţă economică. Acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu. PROIECT

Neplata pensiei de întreţinere, considerată violenţă economică. Infracțiunea de abandon de familie, în care este inclusă neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere, ar putea să fie urmărită din oficiu, fără a mai depinde de o plângere prealabilă, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat

Potrivit Legii 286/2009 (Codul penal), abandonul de familie constă în săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere (părinte, soț, etc.) față de cel îndreptățit la întreținere (copil, soț, etc.) a uneia din următoarele fapte:

părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale

neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege

neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească

Pentru infracțiunea de abandon de familie, legea prevede o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

O propunere legislativă pentru modificarea articolului 378 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 17 decembrie, fiind semnată de un grup de parlamentari de la PNL.

Potrivit inițiatorilor, „abandonul de familie, în special sub forma neplăţii cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere, stabilită pe cale judecătorească sau notarială, reprezintă una dintre cele mai grave forme de violenţă economică, având un impact direct şi profund asupra copiilor minori şi asupra părintelui care îi îngrijeşte, de regulă mama”.

Parlamentarii susțin că deşi Codul penal incriminează această faptă, eficienţa reală a protecţiei penale este serios diminuată prin condiţionarea exercitării acţiunii penale de formularea unei plângeri prealabile într-un termen restrictiv, dificil de respectat în contextul relaţiilor de familie.

Articolul 378 din Codul penal incriminează infracţiunea de abandon de familie, având ca scop protejarea relaţiilor de familie şi, în mod special, asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale de întreţinere faţă de copii şi alte persoane aflate în imposibilitate de a se întreţine singure.

Potrivit art. 378 alin. (3) din Codul penal, în forma actuală, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. De asemenea, potrivit alin. (4), fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.

Prin Decizia nr. 2/2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că termenul de 3 luni pentru formularea plângerii prealabile începe să curgă de la momentul în care persoana vătămată a cunoscut săvârşirea faptei, respectiv de la expirarea perioadei de 3 luni de neplată necesare consumării infracţiunii.

„Această interpretare, corectă din punct de vedere juridic, generează însă în practică situaţii profund inechitabile, soldate cu soluţii de clasare, deşi obligaţia de întreţinere continuă să nu fie executată”, explică inițiatorii, în expunerea de motive.

Problemele identificate în practică

Potrivit parlamentarilor, în numeroase cazuri:

persoanele îndreptăţite la întreţinere acordă termene de graţie din considerente familiale, iar voinţa exprimată nu reflectă întotdeauna interesul superior al copilului;

infracţiunea continuă, fără a fi epuizată;

plângerea prealabilă este apreciată ca tardiv formulată;

debitorii de rea-credinţă sunt exoneraţi de orice răspundere penală.

„Această situaţie afectează grav interesul superior al copilului şi conduce la lipsirea efectivă a victimelor de protecţie penală. De asemenea, această conduită afectează direct nivelul de trai al copilului, precum şi stabilitatea financiară a părintelui care îi asigură acestuia îngrijirea zilnică”, explică inițiatorii.

Potrivit acestora, neplata pensiei de întreţinere nu reprezintă doar o problemă de natură privată, ci una de interes public major, care privează copilul de mijloacele necesare unei dezvoltări armonioase şi constituie o formă de constrângere economică asupra părintelui care îl îngrijeşte.

Soluţia legislativă propusă

Inițiativa legislativă înregistrată la Senat propune eliminarea condiţiei plângerii prealabile pentru infracţiunea de abandon de familie, prin abrogarea art. 378 alin. (3) din Codul

penal.

În acest mod, susțin parlamentarii, acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu, asigurând o protecţie reală, efectivă şi predictibilă a persoanelor îndreptăţite la întreţinere.

