Nevoie urgentă de grupa de sânge B negativ, la Centrul de Transfuzie Alba: Apel pentru donatorii care vor să salveze două persoane

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Alba fac un apel către cei care vor doneze sânge. Este nevoie urgentă de donatori cu grupa de sânge B negativ, pentru doi pacienți aflați în stare gravă.

În același timp, se caută donatori și pentru celelalte grupe de sânge, cu excepția grupei B pozitiv, deoarece stocurile sunt foarte reduse.

”Avem nevoie urgentă de donatori cu grupa B negativ (grupă rară), pentru un tânăr cu politraumatism și pentru o pacientă, ambii aflați în stare gravă.

De asemenea, avem mare nevoie de donatori și cu celelalte grupe de sânge, cu excepția grupei B pozitiv, deoarece stocurile sunt foarte mici.

Program de donare: luni, joi și vineri, între orele 7.30 și 11.00.

Dorim să reamintim că nu se consumă alcool și grăsimi cu 2–3 zile înainte de donare”, au transmis pentru alba24.ro reprezentanții centrului de Transfuzie Alba.

