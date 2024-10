Nicolae Furdui Iancu împlinește 69 de ani de viață și 45 de carieră. ”Cel mai iubit dintre moți” și destinul lui de bun român

Nicolae Furdui Iancu împlinește sâmbătă, 26 octombrie, 69 de ani. Tot anul acesta a împlinit 45 de ani de carieră muzicală. Artistul din Alba Iulia este, în continuare, unul dintre cei mai apreciați artiști români de muzică populară. Vocea sa inconfundabilă este asociată cu piese care evocă spiritul românesc, mândria națională și dragostea pentru moștenirea culturală a Transilvaniei.

Artistul din Alba Iulia s-a născut în 26 octombrie 1955, în satul Poiana, comuna Sohodol. La vârsta de cinci ani s-a stabilit cu părinții la Abrud, unde a urmat școala generală și colegiul pedagogic pentru învățători. De altfel a și profesat ca învățător la Școala Generală Nr. 2 din Alba Iulia.

A studiat la Institutul pedagogic, secția română-franceză, din Oradea iar mai târziu, a absolvit Facultatea de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

”Nemaiputând să le rezolv pe amândouă, și partea artistică și partea de învățământ, am renunțat la învățământ. Am renunțat la o catedră mai mică, pentru o catedră mai mare, spun eu, pentru că eu am încercat în toată cariera mea artistică să transmis niște mesaje care să formeze pe cel care mă ascultă să fie un bun român, să își iubească țara” a spus Nicolae Furdui Iancu.

”Și dacă nu eram Nicolae Furdui Iancu, eram tot un bun român” a adăugat acesta.

Artistul a debutat la sfârșitul anilor ’70, la Festivalul de Folclor din Drobeta Turnu-Severin, unde a câștigat premiul I.

În 1985 a avut prima apariție televizată, în cadrul emisiunii „Tezaur folcloric”, de la TVR.

A câștigat, în același, Festivalul de Folclor „Steaua Dunării” din Galați și a obținut, apoi, marele premiu la concursul „Floarea din Grădină”.

A înființat în anul 1987 la Alba-Iulia grupul folcloric „Crai Nou”.

Puțină lume știe că este și cetățean de onoare al municipiului București și al orașului Abrud.

Cântecele sale au bucurat generații întregi, fiind extrem de apreciat în județul Alba, atât ca artist cât și ca om.

Pe urme îi calcă și fiul său Tudor Furdui Iancu.

Nicolae Furdui Iancu a colaborat de-a lungul carierei sale cu numeroși interpreți și orchestre de renume, inclusiv cu Ansamblul „Crai Nou” din Alba Iulia și Orchestra Națională „Lăutarii” din Chișinău.

De asemenea, a fost un colaborator constant al Ansamblului „Doina” al Armatei și al televiziunilor naționale care promovează cultura și folclorul românesc.

Prin cântecele sale, a reușit să păstreze vie memoria tradițiilor și a valorilor românești, fiind invitat frecvent să cânte la evenimente culturale și naționale importante.

Nicolae Furdui Iancu este cunoscut nu doar ca interpret de muzică populară, ci și ca un apărător al valorilor naționale.

Melodiile sale sunt adesea pline de un profund sentiment de mândrie națională și sunt interpretate cu ocazia evenimentelor legate de Ziua Națională a României sau de comemorări istorice importante, cum ar fi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

