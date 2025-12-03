Connect with us

Economie

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori

Publicat

acum O oră

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile: Prețurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate din 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe fondul crizei energiei, transmite Mediafax.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale este în vigoare până la 31 martie 2026.

Astfel creșterea în factura finală a consumatorului (care plătește, pe lângă prețul efectiv al gazelor, și tarife de transport, distribuție, TVA și alte taxe) va fi de cel puțin 5%, estimează furnizorii.

Creșterea ar putea fi de câteva zeci de lei pentru un apartament mediu cu centrală pe gaze.

„Într-o lună de iarnă, de exemplu, un apartament care are centrală, factura ar fi undeva la 400 lei, deci cu o creștere de 5%, aceasta ar ajunge cam la 420 de lei”, a exemplificat Laurențiu Urluescu, la solicitarea jurnaliștilor.

Datoriile statului către furnizori

Sumele pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei, a declarat Laurențiu Urluescu.

Este vorba de ceea ce statul și-a asumat, prin schemele de ajutor destinate consumatorilor, respectiv să suporte diferența dintre prețurile plafonate, care se regăseau în factură, și cele reale, din contractul propriu zis.

Aceste costuri sunt suportate în prima fază de furnizori, apoi sunt verificate și validate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, după care sunt transmise celor două entități care fac plățile, în baza unor bugete alocate. Instituția responsabilă pentru decontarea sumelor aferente consumatorilor casnici este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar pentru cei non-casnici, Ministerul Energiei.

Din informațiile obținute de Mediafax, sumele decontate de stat, valabile la data de 8 septembrie, erau de peste 27,5 miliarde de lei pentru decontarea diferențelor de preț din schemele de plafonare reglementate încă din 2021.

AFEER, înfiinţată în anul 2006, are 45 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică și 18 membrii de pe piața gazelor naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 85% din consumul final de electricitate respectiv de gaze naturale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Ce ornamente de Crăciun sunt interzise pe mașini. Amenzi usturătoare pe care le riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
pensii 2024
Administrațieacum 42 de minute

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Economieacum O oră

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

pensii 2024
Administrațieacum 42 de minute

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Administrațieacum 7 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 ore

Salariu minim în funcție de vechime și de studii. Un proiect depus la Senat prevede 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 2 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum o zi

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 ore

Cum s-a implicat Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în proiectul Ziua Națională a României la Alba Iulia
Evenimentacum 23 de ore

Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o zi

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 ore

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum o zi

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie