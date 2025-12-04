Connect with us

Bărbat din Sebeș, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce anulat. 

Potrivit IPJ Alba, miercuri, decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Cântarului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce anulat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

