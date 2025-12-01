Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot

Dacă ai venit la Alba Iulia să urli, să fluieri și să huidui, nu ești patriot, ești un mare idiot. Ești un idiot util al unor șarlatani politici care se folosesc de frustrarea, dezamăgirea și lipsa ta de educație pentru a te transforma într-un instrument de manipulare. E josnic și nici nu îți dai seama că pentru ei ești util atât timp cât rămâi ignorant și nu deschizi ochii ca să vezi realitatea. Și apropo, dacă nu știai, idiot înseamnă lipsit de inteligență și de bun simț.

Știu…ai început să mă înjuri și aștepți să te răcorești cu câteva „urări de mamă” pe care să mi le transmiți în mediul online. În realitatea virtuală în care îți duci existența, ai dezvoltat o formă de adicție, pe care ți-o astâmperi doar revărsând venin și invective. Nu e vina ta, ești doar o victimă a mediului politic toxic, a mocirlei demagogice, în care se scufundă, de ani buni, România. Ești o victimă a „României educate”, care nu a fost în stare să te învețe ce înseamnă cu adevărat dragostea de neam și de țară, astfel încât să distingi între patrihoți și patrioți. Primii îți fură demnitatea și tot ce ai mai bun în tine, te transformă într-un huligan.

Eu nu am dreptul să te judec, dar pentru ceea cea ai făcut astăzi, te vor judeca copiii și nepoții tăi pentru că ești deja în istorie, în paginile dedicate celor care și-au șters bocancii de valorile naționale.

Ai venit la Alba Iulia de la sute de kilometri distanță, ai îndurat frigul dimineții lui 1 Decembrie, iar, în loc să îngenunchezi în locul sfânt al Marii Uniri și să le mulțumești celor care ne-au oferit o țară, ai huiduit și te-ai comportat ca un golan. Deși puteai face asta în oricare din celelalte 364 de zile din acest an, ai ales să îți strigi furia și nemulțumirile tocmai în Ziua Sfântă a României, singura zi în care trebuia să te abții, ca într-o zi de asceză.

Urletele tale au acoperit Imnul de Stat, cântat cu emoție și cu lacrimi în ochi de soldații din paradă și de miile de oameni care au venit cu respect și recunoștință în Cetatea Marii Uniri. Și ei au dezamăgiri, și în ei urlă poate frustrarea față de clasa politică actuală, dar s-au abținut. Poate trăiesc mai greu decât tine, poate și ei au venit de la sute de kilometri distanță, însă cu trenul de noapte, nu într-un autocar încălzit, pus la dispoziție de șefii de la partid. Au strâns din dinți, au lăsat în urmă toate frustrările și și-au lăsat inima inundată de vibrația pe care o transmite Alba Iulia, la fel ca în urmă cu 107 ani.

Alba Iulia înseamnă unitate, nu dezbinare. Alba Iulia înseamnă respect, nu manifestări huliganice. Alba Iulia înseamnă iubire, nu venin politic.

Felicitări! Ai avut momentul tău de „glorie suveranistă” în care ai înjurat, ai fluierat și ai huiduit, în loc să pui mâna la inimă și să cânți „Deșteaptă-te române!” Astăzi, nu l-ai huiduit pe Bolojan, Nicușor sau alt politician, ci ai huiduit și ai scuipat România și valorile naționale. E ca și cum ți-ai fi șters bocancii plini de noroi de steagul tricolor pe care l-ai fluturat la Alba Iulia.

Am zis că nu te judec și încerc să privesc în sufletul tău. Cum naiba am ajuns, în 100 de ani, ca dintr-un popor cu oameni demni și verticali să devenim niște idioți nevertebrați, niște marionete în mâinile unor șarlatani avizi după voturi și putere. Și ei, la rândul lor, alte marionete mânuite de alți păpușari.

Și așa a trecut un alt 1 Decembrie. Și am ratat din nou ocazia de a fi demni și de a le mulțumi celor care în 1918 ne-au lăsat cea mai importantă lecție – un popor este puternic doar prin UNIRE.

La mulți ani, România! Să fii respectată și iubită!

Dan Lungu

