Nicușor Dan după ce liderii de la conducerea României au avut o întâlnire: Coaliția de guvernare își va continua activitatea

Publicat

acum 42 de secunde

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală: Asta a declarat într-un comunicat de presă, marți, 23 septembrie, Nicușor Dan, după discuțiile purtate cu liderii partidelor de la guvernare. 

Nicușor Dan a mediat dialogul dintre PNL, USR, PSD, UDMR, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu. 

Potrivit președintelului României: ”Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Președintele României.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, a declarat Nicușor Dan, într-un comunicat de presă.

 

