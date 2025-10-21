Nicușor Dan, interesat de încă un mandat de președinte: ”să faci lucruri în societate necesită timp”

Nicușor Dan spune că este interesat, ”în principiu”, de un nou mandat de președinte. Acesta consideră că ”să faci lucruri în societate necesită timp”.

”Este devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înțeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a spus Nicușor Dan la Antena 1, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Nicușor Dan „România trebuie să-și dezvolte o viziune economică și să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”.

El a arătat că economia trebuie să se dezvolte în zonele de tehnologie, IT și inteligență artificială, dar și bazându-se pe tradiția din industriile extractivă, chimică și militară.

„Trebuie să avem cifre, obiective, în care să punem că pe domeniul asta, produsul economic va fi atât în cinci, zece ani”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că diplomația trebuie să contribuie la creșterea economic, notează Mediafax.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News