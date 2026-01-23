Connect with us

Noi măsuri pentru oprirea transporturilor ilegale de lemn. Schimbări la aplicația SUMAL. Anunțul făcut de ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anunțat vineri o actualizare importantă a aplicației SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos), menită să oprească metodele de furt de lemn utilizate de ani de zile de către agenții economici de rea-credință.

„Am actualizat aplicația SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) pentru a opri metode de furt de lemn care erau folosite de ani de zile”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

Cum funcționa schema de fraudare a sistemului

„Până acum, transportatorii de lemn mergeau la depozite, plecau cu lemnul din depozite și emiteau avizul din SUMAL pentru transportul de lemn. Dar, cei care doreau să încalce legea, în loc să încarce acest aviz emis mai departe în server, opreau internetul de la telefon și mergeau cu camionul plin cu lemne, cu speranța că ajung la destinație fără să îi oprească nimeni astfel încât să nu folosească acel aviz. Și făceau asta pentru atâtea drumuri până îi oprea cineva, moment în care deschideau rapid internetul și urcau avizul emis în server ca să pară că au respectat legea.

Fix pe această metodă de furt am avut o discuție la minister cu Bodnar Daniel și colegii acestuia din cadrul Asociația Străjerii Pădurilor, cărora le mulțumesc pentru informații și pentru pasiunea pe care o pun în a opri infractorii și a proteja pădurile noastre.

La momentul în care am făcut analiza, în ultimele 6 luni analizate, fuseseră aproape 7.000 de avize pentru care a fost o diferență de mai mult de jumătate de oră de la momentul emiterii avizului și momentul încărcării pe server. Această vulnerabilitate a SUMAL a fost exploatată de agenții economici de rea-credință, lucru confirmat prin mai multe controale”, a explicat ministrul Mediului.

Noi măsuri pentru oprirea transporturilor ilegale de lemn. Schimbări la aplicația SUMAL

„Am actualizat aplicația SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoțire să poată fi realizată doar în perimetrul depozitului, eliminând posibilitatea transportatorilor de a le încărca de pe traseu, doar când erau opriți la control.

Le mulțumesc colegilor din minister, dar mai ales și dezvoltatorilor și reprezentanților STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru munca realizată în termen record pe acest subiect și pentru prioritizarea acestui proiect”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Viitorul SUMAL 3.0, cu inteligență artificială

„Lucrăm deja la crearea cadrului pentru dezvoltarea SUMAL 3.0, un sistem care va integra algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta automat comportamentele suspicioase în activitățile economice legate de exploatarea forestieră. Asta înseamnă că sistemul va emite alerte în timp real, va analiza tipare și va emite alerte acolo unde sunt identificate riscuri.

Vom putea interveni din timp, protejând astfel pădurile și resursele naturale ale țării! Împreună putem opri tăierile ilegale din pădurile noastre” a scris ministrul Mediului, pe Facebook.

