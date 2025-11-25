Connect with us

Eveniment

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici

Publicat

acum O oră

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat noi reguli pentru organizarea și funcționarea secțiilor de terapie intensivă (ATI) din spitale.

”Am publicat în transparență decizională proiectul de ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Sunt modificări necesare, care reașază regulile și întăresc zona de anestezie și terapie intensivă, acolo unde fiecare detaliu poate face diferența.

Acest act normativ a fost elaborat cu sprijinul Președintelui Comisiei de ATI din Ministerul Sănătății, prof. dr. Dorel Săndesc și a Președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă”, a anunțat ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Noi reguli pentru funcționarea secțiilor ATI din spitale. Ce se schimbă

Proiectul prevede clasificarea secțiilor ATI în trei categorii (categoria 1, categoria 2, categoria 3), în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă.

”În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienților critici în unitățile din România și ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente”, precizează ministrul.

Toate unitățile medicale publice sau private care realizează anestezie trebuie să:

  • dețină minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat. ”Această măsură crește siguranța pacientului și a actului medical, iar normativul devine mai strict și mai clar”, susține Rogobete.
  • facă dovada că dețin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează și că au contracte de service și mentenanță valabile

Toate unitățile sanitare în care se desfășoară anestezie/terapie intensivă pentru copii trebuie să fie dotate cu echipamente medicale dedicate profilului pediatric.

Sunt definite mai clar atribuțiile medicilor confirmați în specialitatea ATI și ale medicilor din alte specialități care dețin atestat în terapie intensivă și activează în secțiile sau compartimentele ATI.

Se clarifică criteriile privind normativul de personal și se defininește structura echipei multidisciplinare.

Noi categorii de medici

Se introduc categorii noi de personal: medici confirmați în specialitatea epidemiologie, medici confirmați în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuți etc.

”Pentru a putea controla răspândirea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, venim cu modificări concrete: completăm echipa ATI cu medic infecționist sau epidemiolog și oferim posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale”, mai transmite ministrul.

Acesta consideră că ”sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților”.

Alexandru Rogobete menționează că va continua controlul în toate unitățile, publice și private, care efectuează proceduri de anestezie. Se vor verifica ”fiecare structură, fiecare procedură, fiecare aviz”, potrivit sursei citate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

FOTO: 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia. Moment aniversar, în incinta ansamblului Catedralei Încoronării
Evenimentacum 30 de minute

Când vor fi repetiții pentru parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia. Restricții de circulație în municipiu
Economieacum 52 de minute

CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 20 de ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 52 de minute

CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private
Economieacum 4 ore

Locuri de muncă în Alba: 594 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Scutire de la plata CASS pentru mame, veterani, invalizi și personal monahal. Legi adoptate tacit de Senat
Evenimentacum 19 ore

Ședința CSAT: măsuri pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

concert toti k1 piata cetatii
Evenimentacum 19 ore

Alba unește România: spectacol folcloric extraordinar la Alba Iulia, pe 1 Decembrie. Alte evenimente de Ziua Națională
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 18 ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Evenimentacum 4 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 2 ore

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie
Educațieacum 18 ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Mai mult din Educatie