Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat noi reguli pentru organizarea și funcționarea secțiilor de terapie intensivă (ATI) din spitale.

”Am publicat în transparență decizională proiectul de ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Sunt modificări necesare, care reașază regulile și întăresc zona de anestezie și terapie intensivă, acolo unde fiecare detaliu poate face diferența.

Acest act normativ a fost elaborat cu sprijinul Președintelui Comisiei de ATI din Ministerul Sănătății, prof. dr. Dorel Săndesc și a Președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă”, a anunțat ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Noi reguli pentru funcționarea secțiilor ATI din spitale. Ce se schimbă

Proiectul prevede clasificarea secțiilor ATI în trei categorii (categoria 1, categoria 2, categoria 3), în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă.

”În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienților critici în unitățile din România și ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente”, precizează ministrul.

Toate unitățile medicale publice sau private care realizează anestezie trebuie să:

dețină minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat. ”Această măsură crește siguranța pacientului și a actului medical, iar normativul devine mai strict și mai clar”, susține Rogobete.

facă dovada că dețin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează și că au contracte de service și mentenanță valabile

Toate unitățile sanitare în care se desfășoară anestezie/terapie intensivă pentru copii trebuie să fie dotate cu echipamente medicale dedicate profilului pediatric.

Sunt definite mai clar atribuțiile medicilor confirmați în specialitatea ATI și ale medicilor din alte specialități care dețin atestat în terapie intensivă și activează în secțiile sau compartimentele ATI.

Se clarifică criteriile privind normativul de personal și se defininește structura echipei multidisciplinare.

Noi categorii de medici

Se introduc categorii noi de personal: medici confirmați în specialitatea epidemiologie, medici confirmați în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuți etc.

”Pentru a putea controla răspândirea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, venim cu modificări concrete: completăm echipa ATI cu medic infecționist sau epidemiolog și oferim posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale”, mai transmite ministrul.

Acesta consideră că ”sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților”.

Alexandru Rogobete menționează că va continua controlul în toate unitățile, publice și private, care efectuează proceduri de anestezie. Se vor verifica ”fiecare structură, fiecare procedură, fiecare aviz”, potrivit sursei citate.

