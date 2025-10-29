Noi reguli pentru motocicliști: se vor putea strecura printre maşini. Modificări la Codul Rutier, aprobate de Senat

Noi reguli pentru motocicliști. Motocicliștii ar putea circula și pe benzile de autobuz și s-ar putea strecura fără să fie sancționați printre mașinile blocate la semafor, potrivit unui proiect legislativ care a trecut recent de Senat. În prezent, manevra este interzisă și se pedepsește cu amendă de până la 800 de lei și reținerea permisului pentru 30 de zile.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, inițiată de mai mulți parlamentari de la PNL, PSD, USR și UDMR, a fost adoptată tacit de Senat pe 16 octombrie. Proiectul a ajuns în prezent la Camera Deputaților, unde urmează să fie dezbătut.

Noi reguli pentru motocicliști

Iniţiativa legislativă propune câteva măsuri pentru fluidizarea circulaţiei, cum ar fi utilizarea benzilor dedicate circulaţiei mijloacelor de transport în comun şi de către conducătorii de motociclete şi mopede, posibilitatea acestora de a înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea

măsurilor de siguranţă.

Astfel, potrivit proiectului, banda destinată mijloacelor de transport în comun va putea fi utilizată și de motociclete şi mopede.

Pentru evitarea blocării intersecţiilor, se propune crearea unor marcaje de siguranţă între marcajul pentru traversare pietonală şi maşinile care staţionează la semafoare, respectiv înaintea barierelor de trecere la nivel cu calea ferată.

„Autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor, de locuri de parcare gratuite dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice care au minim 6 locuri de parcare auto, de spaţii de siguranţă pentru vehicule pe două roţi în zonele cu trafic intens, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare şi cu avizul poliţiei rutiere”, se prevede în proiect.

De asemenea, potrivit proiectului, nu se va considera depăşire dacă un moped sau o motocicletă trece înaintea unui alt autovehicul sau ocoleşte un obstacol în condiţiile în care nu încalcă marcajul de demarcare a benzii de circulaţie. Regula va fi valabilă pentru toţi participanţii la trafic, în sprijinul evitării formării de coloane de autovehicule în spatele unui vehicul lent.

Tot în sprijinul evitării congestiilor provocate de parcarea autovehiculelor, se prevede posibilitatea ca vehiculele pe două roţi să poată staţiona pe trotuar, paralel cu marginea carosabilului, cu obligaţia de a păstra o distanţă de 1 metru pe trotuar, pentru circulaţia pietonilor şi altor participanţi la trafic.

„Prin excepție (…) autovehiculele aflate în proprietatea persoanelor cu dizabilităţi sau a însoţitorilor, respectiv a asistenţilor personali ale acestora, autovehiculele destinate transportului bolnavilor, bicicletele, motocicletele fără ataş şi mopedele pot ocupa trotuarele, cu respectarea lăţimii minime de cel puţin un metru lăsate la dispoziţia pietonilor. În aceste cazuri, vehiculul va staţiona paralel cu axa drumului, cât mai aproape de marginea dinspre carosabil”, mai prevede inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă nu se aplică în prezent. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Camera Deputaților, promulgată de președintele Nicușor Dan și mai apoi publicată în Monitorul Oficial.

