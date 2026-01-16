Noi reguli pentru universități. Vor fi obligate să asigure mai multe locuri de practică pentru studenți

Noi reguli pentru universități. Acestea vor trebui să asigure mai multe locuri de practică pentru studenți. În plus, vor fi evaluate și în funcție de respectarea obligațiilor privind practica studenților.

O modificare a Legii învățământului superior (nr.199/2023), publicată în Monitorul Oficial., prevede că universitățile vor fi obligate să asigure cel puțin 75% din locurile de practică necesare pentru studenți. Acestea sunt și pentru studiile universitare de scurtă durată și la programele de licență.

Dintre aceste locuri de practică, cel puțin 50% vor trebui să fie realizate în afara universităților, notează edupedu.ro.

Noile reguli vor fi aplicate începând cu anul universitar 2029–2030.

În prezent, instituțiile de învățământ superior au obligația de a asigura un minimum de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 75% în afara instituțiilor de învățământ superior.

Noua lege propune obligația de a asigura un minimum de 75% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 50% în afara instituțiilor de învățământ superior.

De asemenea, se propune ca sistemul de indicatori pentru evaluarea universităților să cuprindă un indicator care să reflecte respectarea regulilor privind practica studenților.

