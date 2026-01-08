O companie din Alba Iulia caută un băiețel care a privit fascinat utilajele de deszăpezire, pentru a-i oferi un tur special

Reprezentanții companiei Florea Grup din Alba Iulia caută un băiețel care a privit minute întregi cum buldoexcavatoarele firmei deszăpezeau un bulevard din municipiu. Aceștia doresc să îi ofere micuțului o experiență specială, o vizită la baza de producție, unde va putea vedea zeci de utilaje de construcții.

O fotografie realizată în Alba Iulia a atras atenția unei companii locale. Un băiețel a stat minute în șir, alături de tatăl său, privind fascinat cum utilajele firmei Florea Grup deszăpezeau Bulevardul Încoronării, în zona Gării CFR.

Fotografia a fost publicată recent pe pagina de Facebook a companiei, care acum încearcă să ia legătura cu familia copilului pentru a-i oferi micuțului un tur complet al bazei de producție.

„POV: Ai primit o mulțime de jucării de Crăciun, dar cel mai fascinant ți se pare să te uiți la buldoexcavatoarele care deszăpezesc strada!

Asta e magia copilăriei! Asta e magia iernii!

Dacă îl cunoașteți pe micuțul cu pantaloni albaștri, dați-ne de știre, că-i oferim un tur complet al bazei noastre de producție. Va descoperi zeci de utilajele de construcții! Dar când se mai încălzește vremea, desigur. Că nouă ne-a fost milă de cât l-a ținut pe tatăl său în frig să privească <spectacolul>”, au scris reprezentanții companiei Florea Grup pe Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News