O nouă sesiune a programului Rabla pentru persoane fizice a început marți. Care este bugetul alocat

rabla 2

Publicat

acum O oră

O nouă sesiune a programului Rabla pentru persoane fizice a început marți. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior în Programul Rabla Auto 2025 pot accesa finanțare începând de marți, prin intermediul unei noi sesiuni.

Buget total este de aproximativ 36,8 milioane de lei, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pe pagina oficială de Facebook a instituției.

O nouă sesiune a programului Rabla pentru persoane fizice a început marți

Potrivit AFM, noua sesiune se va derula în perioada 16 decembrie 2025, ora 10:00 - 31 decembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție.

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică gestionată de AFM.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare.

Astfel, pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică este alocat un buget de 22,264 de milioane de lei, iar pentru pentru achiziția de autovehicule electrice noi, suma de 14,510 milioane de lei.

În context, valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

  • 18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de șasiu a autovehiculului uzat și încarcă în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare.

De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitanții sunt obligați să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicației”, menționează AFM.

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției.

