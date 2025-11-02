Connect with us

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat

Oraşul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern în acest sens. Stațiunea va îngloba și zona Rânca. 

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este „unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, Hotărârea de Guvern privind aprobarea atestării ca staţiune turistică de interes naţional a oraşului Novaci, judeţul Gorj, a unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.

„Novaciul şi Rânca au fost declarate astăzi staţiune turistică de interes naţional. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească.

Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii.

Astăzi am făcut un pas important în direcţia asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am iniţiat-o, prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine staţiune turistică de interes naţional”, a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

Originar din Novaci, Miruţă afirmă că a avut „o emoţie suplimentară” să fie ministrul a cărui semnătură se află pe documentul caere atestă oraşul ca fiind staţiune de interes naţional, transmite Digi24.

Ministrul explică ce înseamnă concret staţiune de interes naţional:

  • Acces prioritar la finanţări guvernamentale şi europene;
  • Prioritate pentru proiecte de infrastructură;
  • Creşterea atractivităţii pentru investitori;
  • Promovare naţională şi internaţională;
  • Dezvoltare locală şi un nivel de trai mai bun pentru oameni.
