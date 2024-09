OSCAR Downstream și Sanovan. Educaţie pentru sănătate şi prevenție medicală, prin platforma #RomaniaTotInainte (P)

Sănătatea celor din jur este cea care alimentează binele, în fiecare comunitate: peste 300 de persoane din comunități din centrul și vestul țării, cu acces îngreunat la servicii medicale de bază, au beneficiat până în prezent de un set complet de analize și controale medicale, prin Caravana Sănătăţii Sanovan.

OSCAR Downstream, cea mai mare companie independentă de distribuție a carburantului din România, are o tradiție îndelungată de proiecte de responsabilitate socială, construindu-și strategia de sustenabilitate pe trei piloni cheie – educație, sănătate și mediu.

Platforma România Tot Înainte – Alimentăm binele, pe care compania a lansat-o la începutul lunii august, aduce sub aceeași umbrelă filosofia sa de CSR, organizaţii reprezentative din societatea civilă și parteneri de business care îi împărtășesc viziunea.

„#RomaniaTotInainte este examenul nostru de maturitate în privința angajamentului asumat față de un viitor sustenabil”, spune Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream. „Pe termen lung, sperăm ca această platformă să devină un hub de sustenabilitate pentru România, cu proiecte inovatoare, care generează impact real în societate. Sănătatea este un vector esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a societății și, pe cale de consecință, reprezintă un pilon important și în campania noastră”.

Luiza Dumitru, Communication & Marketing Director la OSCAR Downstream, adaugă: „O țară sănătoasă începe cu comunități sănătoase. Din păcate, România are în continuare multe provocări în ceea ce privește accesul populației la servicii medicale de bază, pe de o parte din cauza deficitului de clinici și medici specialiști, iar pe de altă parte din lipsa educației în ceea ce privește prevenția medicală. Extraordinara echipă de medici Sanovan merge astfel în comunitățile care au nevoie cel mai mult de serviciile și de experiența lor, iar OSCAR Downstream le susține efortul, alimentând această inițiativă, atât financiar, cât și cu carburantul necesar transportului”.

De la debutul campaniei, Caravana Sănătății Sanovan. Servicii Medicale Mobile a parcurs 3.500 de kilometri şi a acordat asistenţă unui număr de 74 de copii din centre sportive școlare și 245 de adulți, fie persoane vulnerabile din centre de îngrijire și asistență medico-socială, fie locuitori ai unor comune care s-au remarcat printr-o administrație eficientă din județele Arad, Timiș, Bihor, Alba și Sibiu.

Pacienții au avut acces în mod gratuit la servicii esențiale precum ecografie, spirometrie, ECG, măsurători și interpretare, consult medicină internă, pneumologie, cardiologie sau alte specialități clinice (oftalmologie/optometrie în cazul copiilor).

Rezultatele investigațiilor sunt disponibile pe loc într-un timp record și interpretate într-un mod integrat. Dincolo de servciiile medicale propriu-zise, Caravana Sanovan își propune să facă educație pentru sănătate, promovând mentalitatea prevenţiei şi beneficiile controalelor periodice, Luiza Dumitru de la OSCAR Downstream explică: „Prin această campanie, oferim nu doar tratament, ci și educație medicală, pentru a încuraja un stil de viață sănătos. O problemă medicală descoperită la timp poate fi tratată și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Mulțumim pe această cale autorităților locale care ne susțin în acest demers, facilitându-ne accesul la comunitățile lor și punând la dispoziție spațiile necesare pentru amenajarea cabinetelor și desfășurarea investigațiilor medicale”.

„Pentru noi, vizita caravanei medicale Sanovan fueled by OSCAR la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica, județul Arad, a fost foarte benefică, iar beneficiarii au fost foarte deschiși. Este extrem de important să cunoaștem starea de sănătate a beneficiarilor noștri pentru a ști ce servicii să le oferim în continuare. Mulțumim și încurajăm astfel de inițiative care sunt absolut necesare.”, a declarat Erika Stark, Director DGASPC Arad.

„Performanța sportivă se obține cu elevi care au o sănătate bună. Cu ajutorul Sanovan am reușit să vedem nivelul la care se află o parte dintre copiii noștri. Starea de sănătate este un factor de plecare în antrenamentul sportiv. Cu ocazia caravanei Sanovan fueled by OSCAR am constatat unele deficiențe de vedere la o parte din sportivii examinați. Astfel de inițiative sunt binevenite și vă așteptăm să reveniți.’’, a declarat Simion Moatăr, Director CSS Lugoj.

„România de astazi, din punctul meu de vedere, este o țară încă într-un proces de tranzitie, dar cu un viitor foarte bun, iar principalii piloni ai dezvoltării sunt educația și sănătatea. Alături de OSCAR Downstream, eliminăm barierele de timp și distantă pentru comunitățile izolate. Împreună, facem sănătatea accesibilă și prevenția activă pentru cei care au cel mai mult nevoie de servicii medicale. Ne dorim să învățăm comunitatea cât de important este să ai o mentalitate preventivă și cât de mult te poate ajuta să descoperi o problemă la timp” spune doctorul Mihai Ranete, unul dintre fondatorii Sanovan.

Programul #RomâniaTotÎnainte a fost gândit pe termen lung, pentru a susține proiecte cu impact real și potențial de amplificare. Reacțiile pozitive pe care Caravana Sănătății Sanovan le-a generat deja după primele opriri încurajează OSCAR Downstream și echipele de medici să traseze obiective și mai ambițioase pentru anul viitor, când Caravana educației pentru sănătate ar putea să ajungă în și mai multe județe din țară.

”Cred că sănătatea asociată cu educația și cu mentalitatea preventivă definesc platforma România Tot Înainte. OSCAR merită toate felicitările pentru această inițiativă”, completează doctorul Mihai Ranete.

Companiile şi persoanele interesate să afle mai multe sau să susțină proiectele #RomaniaTotInainte pot accesa portalul www.romaniatotinainte.ro pentru mai multe detalii sau informații de contact.

