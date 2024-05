(P.E.) Interviu cu doamna Adina Curcă, medic primar în secția Boli infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Alba

Bună ziua, doamna doctor Adina Curcă, și mulțumim că ne-ați acordat acest interviu. Spuneți-ne, vă rog, de ce îl susțineți pe Paul Victor Florea pentru funcția de consilier local independent în Alba Iulia?

Bună ziua! Îl susțin pe Paul pentru că am văzut direct implicarea și pasiunea lui pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate din orașul nostru. Paul are viziuni concrete despre cum să modernizăm infrastructura sanitară, începând de la susținerea dispensarelor medicilor de familie, ce reprezintă o verigă esențială pentru sănătatea urbei noastre.

Ce anume propune Paul pentru sistemul de sănătate din Alba Iulia?

Paul vrea crearea unei rețele de permanență pentru medicii de familie și o policlinică cu serviciu de imagistică performant în care acestia să-și desfășoarea activitatea. De asemenea, militează pentru o secție multidisciplinară pediatrică în cadrul Spitalul Județean Alba.

Din păcate din cauza lipsei la ora actuală din Spitalul Jud. Alba a medicilor specializați în Chirurgie Infantilă sau Ortopedie Infantilă, micii pacienți au fost adesea trimiși în centre universitare pentru rezolvarea unor probleme de sănătate ce nu au putut fi rezolvate în Alba Iulia.

Ați menționat că Paul este un tânăr minunat și ambițios. Cum se reflectă aceste calități în campania sa?

Paul este o persoană care nu se dă bătută ușor și care are o viziune clară despre cum poate fi îmbunătățit orașul nostru. Este mereu în dialog cu cetățenii, atent la nevoile celoralți, încearcă să găsească soluții la problemele lor. Am convingerea că acesta este genul de lider de care Alba Iulia are nevoie.

De ce este important pentru comunitatea din Alba Iulia să aibă un consilier ca Paul?

Avem nevoie de persoane care nu doar că își propun să facă schimbări, ci care sunt și capabile să le implementeze eficient. Paul este tânărul care poate păstra acest suflu nou în administrația locală, și care se poate asigura că vocea comunității este auzită.

De asemenea, fiind un bun creștin, valorile sale moral-spirituale aduc un plus de integritate în funcția pe care aspiră să o obțină.

Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru acest interviu plin de informații valoroase.

Cu plăcere! Sper să avem toți ocazia de a vedea îmbunătățirile pe care Paul le poate aduce în Alba Iulia. Mulțumesc pentru oportunitate!

