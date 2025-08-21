Connect with us

Eveniment

22-31 august: Festivalul „Armonii în Sebeș”. Teatru, filarmonică, concerte și activități distractive pentru cei mici. PROGRAM

Publicat

acum O oră

În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care ne propunem să o abordăm prin artele spectacolului fiind Armonii în Sebeș.

La această sărbătoare locală va fi premiată excelența în educație – tinerii cu rezultate deosebite la învățătură, oamenii speciali ai orașului – în acest an vom acorda distincții medicilor și preoților retrași din activitate, familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie, scriitorii și artiștii plastici.

Spectacolele organizate cu acest prilej vor fi de folclor, muzică clasică, muzică ușoară și rock, evenimente și muzică pentru copii, manifestări sportive, vizionări de filme, toate acestea în încercarea de a răspunde unor gusturi cât mai variate și de a ne simți aproape, ca o comunitate unită, care își cunoaște valorile și își prețuiește oamenii.

Fără foc de artificii și scene de dimensiuni mari

„Prin ediția pe care o organizăm în acest an, am ținut cont de vremuri, astfel încât nu vor fi organizate focuri de artificii și nu veți regăsi scene de mari dimensiuni.

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm (ambele beneficiare ale unor lucrări de repunere în valoare recente) vă așteaptă să le redescoperiți și să fim mândri de patrimoniul local, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” vom găzdui un spectacol de teatru de înaltă ținută, copiii vor avea parte de activități cu povești frumoase și cu multe surprize.

Parcul Arini va fi un spațiu al sporturilor și al distracției, Parcul Zăvoi din Petrești va găzdui un spectacol de folclor, iar stadionul Pielarul va fi arena unei competiții de fotbal aflate la prima sa ediție.

Vă invităm să parcurgeți programul și vă așteptăm cu drag, accesul la toate evenimentele fiind liber”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Program Festivalul „Armonii în Sebeș” – 22 – 31 august 2025

Vineri – Duminică, 22 – 24 august

  • Parcul Arini – Cicloaventura – concursuri și trasee de ciclism (vineri, orele 17.00-19.00; sâmbătă, orele 11.00-18.00; duminică – concurs: orele 10.30-14.30)

Vineri, 22 august 

  • Parcul Arini, ora 19.00 – proiecție cinematografică: „OZI, VOCEA PĂDURII” (2023, animație, audiență generală), ora 21.30 – proiecție cinematografică: „PROFESORUL CARE A PROMIS MAREA” (2023, dramă, AP 12)
  • În caz de vreme nefavorabilă, proiecțiile cinematografice vor fi găzduite în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Sâmbătă, 23 august

  • Ora 20.00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm – proiecție cinematografică: „ÎN NUMELE PĂMÂNTULUI” (2023, dramă istorică, AP 12)

Duminică, 24 august

  • Ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
  • Spectacol de teatru: „DON QUIJOTE”. Eveniment oferit de compania Star Assembly.
  • Regia: Alexandru Dabija. Distribuția: Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu

Spectacol reprogramat

Marți, 26 august

  • Ora 11.00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm: „Cărăbușul de aramă”, lecturi și activități pentru copii
  • Ora 18.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: „Armonia artelor”: salon literar și întâlnire cu artele plastice (eveniment realizat alături de artiști locali)
  • Ora 20.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș – proiecție cinematografică: „CU DRAG, VAN GOGH” (2017, un film nominalizat la Oscar și Globul de Aur, AP 12)

Miercuri, 27 august

COPIII ÎN ARMONIA ORAȘULUI

  • Ora 10.00, Școala din Răhău – activități creative pentru copii
  • Ora 11.00, Locul de joacă din Petrești – activități creative pentru copii
  • Ora 17.00, Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități creative pentru copii
  • Ora 18.00, Foișorul din Parcul Tineretului – activități creative pentru copii
    • Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
  • Ora 18.30, Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat
  • Ora 19.30, Parcul Tineretului: momente artistice cu Școala de muzică „DoReMi”, Cavalerii de Mühlbach, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș. Prezentatori: Ana Filimon și Dacian Tărâță
  • Ora 20.30, Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii: „BUFFALO KIDS” (2024, animație)

Joi, 28 august 

  • Ora 10.00, Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a medicilor și a preoților retrași din activitate
  • Ora 19.00 – Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: CONCERT EXTRAORDINAR CU MUZICĂ DIN FILME – DIRIJORUL REMUS GRAMA AND THE CONCERT BAND (membri ai orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș)

Vineri, 29 august 

  • Ora 11.00, Aula Primăriei Municipiului Sebeș – „Armonia prieteniei”: întâlniri oficiale cu reprezentanții orașelor înfrățite
  • Ora 19.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Sărbătoarea seniorilor – Festivitatea de premiere a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.
  • CONCERT: GHEORGHE GHEORGHIU și Cooperativa 9
  • Orele 10.00 – 19.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
  • Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții

Sâmbătă, 30 august

  • Ora 18.00, Parcul Tineretului – concerte artiști și trupe locale: Nexxt Band, Red Ravine, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Mihai Șerbănescu, Dublu Click, Loutfire. Prezentatori: Ana Filimon și Dacian Tărâță
  • Orele 10.00 – 19.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
  • Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții

Duminică, 31 august

  • Orele 10.00 – 14.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
  • Ora 17.00, Parcul Zăvoi din Petrești: „TRADIȚII LA PETREȘTI” – spectacol folcloric cu: Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Alina Secășan, Georgia Maria Grosu, Loredana Prata, Balogh Vasile, Ionela Cosmoiu, Vanesa Bogdan, George Drăgan, Ansamblul folcloric „Dorul Munților” Săsciori, Ionela Popa, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Denisa Bărbat, Mihai Cetean, Grupul vocal de copii „Dalia” – comuna Daia Română. Prezintă: Jeni Voina
  • Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Cugiracum 26 de minute

Fabrica de arme de la Cugir va avea un alt sistem de pază. Ministrul Economiei: „Am aflat de explozie de la un vecin”
Evenimentacum O oră

22-31 august: Festivalul „Armonii în Sebeș”. Teatru, filarmonică, concerte și activități distractive pentru cei mici. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 ore

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Economieacum 7 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 7 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum o zi

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Cugiracum o zi

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 minute

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Evenimentacum 6 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie