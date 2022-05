Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului Covid cu încă un an

Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital Covid încă 12 luni, până la 30 iunie 2023.

În plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcție de recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) și Comitetului pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee – HSC).

Înainte de a efectua o călătorie în afara României, autoritățile române recomandă consultarea condițiilor de călătorie de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Începând cu luna februarie, dozele de rapel ale unui vaccin Covid-19 sunt necesare pentru ca oamenii să fie considerați „complet vaccinați” pe certificatul digital Covid al UE.

În prezent, dacă o persoană a primit a doua doză de vaccin cu mai mult de nouă luni în urmă, trebuie să fi primit o doză de rapel pentru a fi considerată complet vaccinată în cadrul sistemului EU Digital Covid Cert.

În conformitate cu normele actuale, odată ce o persoană a primit un rapel, certificatul digital Covid UE nu expiră.

Certificatele digitale Covid UE au fost introduse vara trecută pentru a facilita călătoriile în siguranță și fără restricții în UE. Acestea nu mai sunt necesare pentru a călători în Irlanda și în alte câteva țări europene, dar sunt necesare pentru adulți în Portugalia, Italia și Spania.

Certificatul digital COVID-19 poate fi descărcat AICI.

